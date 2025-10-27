دادگاهی در ترکیه دستور دستگیری رسمی دیگری علیه اکرم امام اوغلو به ظن «فعالیت سیاسی» صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاهی در ترکیه دستور دستگیری رسمی دیگری علیه اکرم امام اوغلو، شهردار زندانی استانبول به ظن «فعالیت سیاسی» صادر کرده است.
امام اوغلو، رقیب اصلی رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان که از ماه مارس در انتظار محاکمه به اتهامات فساد جداگانه در زندان به سر میبرد، در ماه ژوئیه به دلیل توهین و تهدید دادستان کل استانبول، حکم زندان جدیدی دریافت کرد. امام اوغلو تمام اتهامات علیه خود را رد میکند.
او آخرین اتهام را روز یکشنبه در دادگاه و روز جمعه در بیانیهای از زندان رد کرد. او در برنامه X گفت: «چنین تهمت، دروغ و توطئهای حتی به ذهن شیطان هم خطور نمیکند! ما با یک بیشرمی شرمآور روبهرو هستیم که نمیتوان آن را با کلمات توصیف کرد.»
آناتولی گفت که دادگاهی در استانبول شبانه دستور دستگیری امام اوغلو و دو نفر دیگر از جمله مردان یانارداغ، سردبیر کانال خبری تلویزیونی Tele۱ را صادر کرده است. این کانال که منتقد دولت است، روز جمعه به دلیل اتهامات جاسوسی توسط دولت توقیف شد.
این خبرگزاری اعلام کرد که آخرین حکم دادگاه، امام اوغلو را به مشارکت در فساد برای جمعآوری کمک مالی برای نامزدی ریاست جمهوری و جاسوسی برای جلب حمایت بینالمللی متهم میکند.
صدها نفر از اعضا و رهبران منتخب حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، حزب مخالف اصلی امام اوغلو، با مجموعهای از اتهامات مرتبط با فساد در سرکوبی که این حزب آن را سیاسی و ضددموکراتیک مینامد، روبهرو هستند.
CHP اتهامات فساد را به عنوان تلاشی سیاسی از سوی دولت برای از بین بردن تهدیدات انتخاباتی علیه اردوغان رد میکند، اتهامی که دولت آن را رد میکند.
اما مخالفان روز جمعه، پس از آنکه دادگاه دیگری درخواست برکناری رهبر CHP و لغو کنگره ۲۰۲۳ آن را رد کرد، تا حدودی از فشارها رهایی یافتند.
