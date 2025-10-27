دادگاهی در ترکیه دستور دستگیری رسمی دیگری علیه اکرم امام اوغلو به ظن «فعالیت سیاسی» صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاهی در ترکیه دستور دستگیری رسمی دیگری علیه اکرم امام اوغلو، شهردار زندانی استانبول به ظن «فعالیت سیاسی» صادر کرده است. 

امام اوغلو، رقیب اصلی رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان که از ماه مارس در انتظار محاکمه به اتهامات فساد جداگانه در زندان به سر می‌برد، در ماه ژوئیه به دلیل توهین و تهدید دادستان کل استانبول، حکم زندان جدیدی دریافت کرد. امام اوغلو تمام اتهامات علیه خود را رد می‌کند.

او آخرین اتهام را روز یکشنبه در دادگاه و روز جمعه در بیانیه‌ای از زندان رد کرد. او در برنامه X گفت: «چنین تهمت، دروغ و توطئه‌ای حتی به ذهن شیطان هم خطور نمی‌کند! ما با یک بی‌شرمی شرم‌آور رو‌به‌رو هستیم که نمی‌توان آن را با کلمات توصیف کرد.»

آناتولی گفت که دادگاهی در استانبول شبانه دستور دستگیری امام اوغلو و دو نفر دیگر از جمله مردان یانارداغ، سردبیر کانال خبری تلویزیونی Tele۱ را صادر کرده است. این کانال که منتقد دولت است، روز جمعه به دلیل اتهامات جاسوسی توسط دولت توقیف شد.

این خبرگزاری اعلام کرد که آخرین حکم دادگاه، امام اوغلو را به مشارکت در فساد برای جمع‌آوری کمک مالی برای نامزدی ریاست جمهوری و جاسوسی برای جلب حمایت بین‌المللی متهم می‌کند.

صد‌ها نفر از اعضا و رهبران منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب مخالف اصلی امام اوغلو، با مجموعه‌ای از اتهامات مرتبط با فساد در سرکوبی که این حزب آن را سیاسی و ضددموکراتیک می‌نامد، رو‌به‌رو هستند.

CHP اتهامات فساد را به عنوان تلاشی سیاسی از سوی دولت برای از بین بردن تهدیدات انتخاباتی علیه اردوغان رد می‌کند، اتهامی که دولت آن را رد می‌کند.

اما مخالفان روز جمعه، پس از آنکه دادگاه دیگری درخواست برکناری رهبر CHP و لغو کنگره ۲۰۲۳ آن را رد کرد، تا حدودی از فشار‌ها رهایی یافتند.

منبع: رویترز

برچسب ها: شهردار استانبول ، رجب طیب اردوغان
خبرهای مرتبط
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
آخرین اخبار
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد