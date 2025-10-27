مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: در آسیا سه قدرت مستقل، یعنی ایران، چین و روسیه، وجود دارند که نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی در دیدار «زونگ پی‌وو» سفیر جمهوری خلق چین در تهران با اشاره به عمق روابط تاریخی و ممتاز میان ایران و چین، گفت: روابط دو کشور از ابعاد راهبردی و ریشه‌دار برخوردار است و همکاری‌های فیمابین می‌تواند در سایه تحولات منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش گسترش یابد.

وی با بیان اینکه روابط ایران و چین بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و استقلال سیاسی استوار است، اظهار کرد: در آسیا سه قدرت مستقل، یعنی ایران، چین و روسیه، وجود دارند که نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل همچنین با قدردانی از مواضع اصولی چین در قبال ایران، به‌ویژه در موضوع «مکانیسم ماشه»، تأکید کرد: حمایت‌های سازنده پکن در مجامع بین‌المللی نشان‌دهنده عمق همکاری‌های دوستانه و اعتماد متقابل دو کشور است.

در ادامه، «زونگ پی‌وو» سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار علی اکبر ولایتی گفت: تاریخ روابط ایران و چین تاریخی طولانی و ارزشمند است و ما از نقش برجسته و طولانی‌مدت جنابعالی در توسعه روابط دو کشور قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: توسعه روابط ایران و چین همواره برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ما از اهتمام مقام معظم رهبری و جنابعالی نسبت به گسترش همکاری‌های دوجانبه تشکر می‌کنیم و چین آماده است روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را در زمینه‌های مختلف بیش از پیش تعمیق بخشد.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت و گسترش روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و چین تأکید کرده و درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به تبادل نظر پرداختند.

طرفین همچنین درباره روابط دوجانبه، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌ویژه توسعه‌طلبی‌های ایالات متحده و دخالت‌های این کشور در نقاط مختلف جهان، همچنین حمایت واشنگتن از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت‌و‌گو کردند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
نظم نوین جهانی !!!!!؟؟؟؟؟
ایران !!!!!؟؟؟؟؟
خخخخخخخخخ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
الان شعار نه غربی نه شرقی که سر درب وزارت خارجه زدید میشه فقط شرقی ، فقط روسیه فقط چین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
جمله قشنگی ساختید آفرین . فقط بدرد درج در کتاب میخوره و کارایی دیگری نداره
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلي الله عليه و آله فى حَديثِ المِعراجِ: ... بِالْقائِمِ مِنْكُم اَعْمُرُ اَرْضى بِتَسْبيحى وَ تَقديسى وَتَحليلى وَتَكبيرى وَتَمجيدى، وَبِهِ اُطَهِّرُالأَرْضَ مِنْ اَعْدائى وَ اُورِثُها اَوْلِيائى وَ بِهِ اَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا بِىَ السُّفْلى وَكَلِمَتِىَ الْعُلْيا... [بحارالانوار ، ج 18 ، ص 342.]
پيـامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حديث معراج، از قول خداوند چنين فرمـوده است: به وسيله «قائم» از شما خاندان زمين را آباد مى كنم، با تسبيح[- خدا را تسبيح گفتن و ستودن.]و تقديس و تحليل[-گفتن «لا حول و لا قوة الاّ باللّه ».]و تكبير[- گفتن «اللّه اكبر».]و تمجيد من. و به وسيله او زمين را از دشمنانم پاكسازى مى كنم و اولياى خودم را وارث زمين مى سازم ، و به وسيله او كلام و سخن كافران را پست و پايين و كلام و آيين خودم را برتر و بالاتر قرار مى دهم.


فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى.
حضرت مهدی (عج) :
برای نزدیک شدن ظهور و فرج زیاد دعا کنید به راستی همین دعا فرج شماست.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
توسعه روابط با چین دارای اهمیت زیادی هست همینطور که کشورهای غربی برایشان توسعه روابط با چین دارای اهمیت هست. اگر ما در مورد استفاده از چین از فضای نظامی و نظامیگری خارج شویم چین با تکنولوژی غیر نظامی خود می تواند کشور ما را شکوفا کند.
۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
روحانی وظریف از آن ناراحت هستند که چرا چین روسیه مثل ترامپ عمل نمی کنند
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
عزیز چین و روسیه را هیچ وقت به هم جمع نبند. کشور استعماری را نباید با کشورهای دیگر جمع بست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
پس نه شرقی نه غربی چی میشه
میگید کارایی که امریکا کرده باهامون رو فراموش نمیکنیم
باشه نکنید
ولی مطالعه کنید ببینید در طول تاریخ روس ها با کشورمون چه کردن؟
چرا از اون جنایت ها میگذرید پس؟
این کشور همون کشوره ها
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
واقعه آن زمان از توسعه انگلیس فرانسه بوده آمریکا ژاپن بمباران هسته ای کرده چرا همیشه از آمریکا حمایت میکند در روابط منافع روز بحساب آورد
