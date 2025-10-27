باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره کل فرودگاه‌های آذربایجان غربی گفت: عملیات شبیه سازی خروج هواپیما از فرودگاه ارومیه صبح سه‌شنبه تمرین می‌شود.

عظیم طهماسبی افزود: در این طرح اضطراری و شبیه‌سازی، آتش‌سوزی در فرودگاه ارومیه نیز به صورت رزمایش صورت می‌گیرد تا آمادگی نیروها سنجیده شود.

وی اضافه کرد: این تمرین طبق مقررات سازمان هواپیمایی و با حضور نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و نظامی اجرا می‌شود.

سرپرست اداره کل فرودگاه های آذربایجان غربی ادامه داد: شهروندان از دود یا رفت‌وآمد نیروها نگران نباشند.

طهماسبی تاکید کرد: همه پروازها طبق برنامه انجام می‌شود و مشکلی در این‌باره وجود ندارد.