باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره کل فرودگاههای آذربایجان غربی گفت: عملیات شبیه سازی خروج هواپیما از فرودگاه ارومیه صبح سهشنبه تمرین میشود.
عظیم طهماسبی افزود: در این طرح اضطراری و شبیهسازی، آتشسوزی در فرودگاه ارومیه نیز به صورت رزمایش صورت میگیرد تا آمادگی نیروها سنجیده شود.
وی اضافه کرد: این تمرین طبق مقررات سازمان هواپیمایی و با حضور نیروهای امدادی، آتشنشانی و نظامی اجرا میشود.
سرپرست اداره کل فرودگاه های آذربایجان غربی ادامه داد: شهروندان از دود یا رفتوآمد نیروها نگران نباشند.
طهماسبی تاکید کرد: همه پروازها طبق برنامه انجام میشود و مشکلی در اینباره وجود ندارد.