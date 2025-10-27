باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری سومین مسابقه بینالمللی " کارتون و کاریکاتور ترامپیسم" صبح امروز دوشنبه ۵ آبان ماه با حضور محمد نادری، رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس، مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر مسابقه، عباس قاضی زاهدی، دبیر اجرایی مسابقه و محمد صمدی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.
محمد نادری، رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس ضمن خوشامد به حاضران در جلسه و یادی از شهدای دفاع مقدس، جنگ۱۲ روزه و غزه گفت: امروز در آستانه برگزاری این رویداد مهم و بینالمللی هستیم. بهتر است درباره منطق ترامپیستی کمی صحبت کنیم. این منطق میگوید منافع آمریکا بالاتر از هر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا هرجا منافع آمریکا مطرح میشود بر هرچیزی حتی کرامت انسانی ارجعیت دارد. در این منطق حقیقت قربانی است. در این منطق نژاد، ملیت و ثروت معیار ارزش انسانها قرار میگیرد و رسانه، اقتصاد، فناوری و هنر ابزار سلطه هستند.
وی در ادامه از ترامپیسم و ویژگیهای شخصیتی ترامپ بیان کرد: پدیده ترامپیسم صرفا پرداخت به یک شخص یا دورهای از ریاست آمریکا نیست، تجلی چهره بی پرده نظام سلطه است. در دهههای گذشته چهره استکباری جهانی در تلاش بود تا چهره حقیقت را بپوشاند. اگر جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه مقاومت میلیونها دلار هزینه میکردند تا شکل آمریکا را نشان دهند، و این وقایع دوسال اخیر شکل اینها را نشان داد. بر اساس آمار، در دوره ریاست ترامپ بیش از ۳۰ هزار ادعای نادرست و دروغ از ایشان مطرح شده است. رفتارهای نمایشی و استفاده از رسانه برای تحریک افکار عمومی جزء اصول اخلاقی این رئیس جمهور است.
وی در سخنانی درباره اهمیت کارتون در بعد بینالمللی گفت: کاریکاتور یک زبان بینالمللی است و امروز وظیفه هنرمندان و کسانی که حق طلب جو هستند برای رسوا گری این زشتیها به کار بگیرند.
سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر سومین مسابقه بینالمللی " کارتون و کاریکاتور ترامپیسم" بیان کرد: ظرف کمتر از دو هفته پس از اطلاع رسانی و اعلام فراخوان، واقعا استقبال خوب و چشمگیری داشتیم. حدود ۵۰ روز فرصت باقی است اما از ۳۳ کشور دریافت آثار را داشتیم.
وی ادامهداد: حال اینکه چرا ترامپیسم مطرح شد، باید بگویم در مسابقه اول، مقام معظم رهبری فرمودند؛ ما از ترامپ متشکریم، چون چهره واقعی آمریکا را نشان داد. ترامپیسم نوعی ازگرایش فکری مانند فاشیسم و مازیسم است. در دوره دوم این مسابقه مقالات بسیاری نوشته شد که نشریات مختلف غربی واکنشهای بسیاری داشتند. فکر میکنم امسال تعداد حضور کشورها نسبت به دو دوره قبلی بیشتر از سالهای گذشته است.
طباطبایی با اشاره به اسامی داوران دو دوره قبلی از آنها تشکر و قدر دانی کرد و سپس گفت: در فراخوان سوم مسابقه کارتون و کاریکاتور، کاتالوگ دو دوره بیش از ۱۸۴ هزار بار و گالری کارتن مسابقه در مجموع دو دوره برگزاری این رویداد ۵۵۲ بار دیده شدند.
وی از جزئیات بیشتر بخشهای مختلف سومین دوره مسابقه کارتون و کاریکاتور گفت: دبیرخانه پیگیر سایت ایران کارتن است. ما هفت عنوان در بخش کارتن و کاریکاتور داریم که عناوینی چون نقش ترامپ و مشارکت وی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران( برجام، تحریمها، ترور سردار سلیمانی)، حمایت از سیاستهای جنگ طلبانه (درگیری و تنش در غزه)، نژاد پرستی و مهاجرت، ترامپ مداخله گرایی، ترامپ و جنگ تجاری علیه کشورهای جهانی با تعرفههای سنگین،
ترامپ و آزادگی مطبوعات، ترامپ و توهم دریافت جایزه صلح و حضور در بهشت مطرح کردیم.
طباطبایی از جزئیات بیشتر این رویداد گفت: سایت هر روز و هر ساعت درحال آپدیت است. مجموعا ۶ هزار یورو جایزه جهانی و ۲۴۰ میلیون تومان جایزه برای هنرمندان ایرانی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان سخنانش گفت: ۲۱ آذر ماه آخرین ارسال آثار به مسابقه است. به نفر اول ۱۲۰۰ یورو، نفر دوم ۱۰۰۰ یورو، نفر سوم ۸۰۰ یورو جوایز بینالمللی و در مجموع به ۱۲ نفر هنرمند ایرانی، جمعا مبلغ ۲۴۰ میلیون تقدیم خواهد شد.