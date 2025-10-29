کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به باغداران توصیه می شود که نسبت به تعجیل در برداشت میوه های رسیده و انتقال به انبارهای مطمئن اقدام کنند.

به گفته وی، کشاورزان بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید را در دستور کار قرار دهند.

رفیعی با تاکید بر کاهش میزان آبیاری باغات انار بیان کرد:  باغداران پس از برداشت انار اقدام به محلول پاشی فروت ست در  باغات کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با بیان اینکه شرایط مساعد برای کشت گندم و جو افزود: کشاورزان در نیمه اول آبان عملیات کشت گل نرگس را انجام دهند.

وی با تاکید بر تسریع در انجام آبیاری پاییزه مزارع زعفران با توجه به افت دما طی روزهای آتی گفت: زنبورداران آماده سازی کندو و کلونی ها جهت زمستان گذرانی را انجام دهند.

براساس نقشه های هواشناسی امروز سه شنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت و چهارشنبه در شمال غرب وزش باد و افزایش ابر و در گیلان و غرب مازندران ابرناکی و بارش باران آغاز می شود.

پنج شنبه در شرق اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز رگبار باران و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

 

