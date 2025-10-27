باشگاه خبرنگاران جوان - امیر کرم‌زاده اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی انجام‌شده و ارسال پرونده‌های ثبتی برخی بناهای تاریخی استان به وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌منظور ثبت در فهرست آثار ملی، ابلاغ ثبت ملی ۴ اثر تاریخی استان توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار اصفهان ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: حمام تاریخی سرچشمه واقع در شهر خوانسار به شماره ثبتی ۳۴۴۲۴، عمارت تاریخی ارباب واقع در روستای علی‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل به شماره ثبتی ۳۴۴۲۲، مسجد جامع تاریخی آدینه بادرود واقع در شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز و قلعه تاریخی دور میان واقع در روستای دور میان از توابع شهرستان برخوار و میمه به شماره ثبتی ۳۴۴۲۳، آثار تاریخی بودند که ابلاغ ثبت ملی آن‌ها توسط وزیر میراث‌فرهنگی به استاندار اصفهان ابلاغ شد.

کرم‌زاده افزود: ثبت ملی آثار تاریخی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که در زمینه حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی می‌توان انجام داد و با ثبت این آثار، این بناهای تاریخی تحت حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرارگرفته و هرگونه دل و تصرف و یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

منبع: ایرنا