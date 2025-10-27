باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان تهران از “مرکز مدیریت راه‌های کشور“ به منظور گفت‌و‌گو و تبادل نظر با مدیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بازدید کرد.

نیکوکار گفت: چگونگی شکل گیری مرکز مدیریت راه‌های کشور و آخرین وضعیت و نحوه عملکرد سامانه¬های نظارتی، تردد شمار، ثبت تخلفات رانندگی، تصویربرداری ثابت و شبکه ارتباطات رادیویی و اقدامات انجام شده پیرامون رصد و پایش تصادفات رانندگی از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین برخی مشکلات موجود در خصوص ارسال داده‌های تخلفات به پلیس راهور و نحوه ارسال پیامک‌های اولیه و ثانویه به رانندگان متخلف بررسی شد.

وی بیان داشت: از جمله اقدامات مهم مرکز مدیریت راه‌های کشور مدیریت سامانه‌های ثبت تخلفات رانندگی و به روزرسانی آنهاست.

نیکوکار با اشاره به گزارش‌های اعلام شده گفت: در هفت ماهه سال جاری، از ۲۴۲۹ سامانه ثبت تخلفات رانندگی، حدود ۴۸ میلیون تخلف جهت بررسی و اعمال قانون به پلیس راهور فراجا ارسال شده است.

نیکوکار ضمن اشاره به اینکه سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور به صورت شبانه روزی پاسخگوی هم وطنان است گفت: آخرین وضعیت راه‌های کشور و اطلاعات لازم در اختیار تماس گیرندگان قرار می¬گیرد و مراجعین به سامانه مذکور می‌توانند قبل از مسافرت و تردد در مسیر‌های برون شهری، تصاویر راه‌های کشور را در سامانه ۱۴۱ ملاحظه و سفر‌های خود را مدیریت نمایند.