مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای دوقلو و بیشتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم خاک‌رنگین با اشاره به مجموعه حمایت‌های مالی و اجتماعی این سازمان از خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین حمایت‌های سازمان، پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های دارای دوقلو و بیشتر است که در حال حاضر خانواده‌های دوقلو در دهک‌های یک تا پنج و خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در دهک‌های یک تا هفت، ماهیانه مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.

خاک‌رنگین علاوه بر این حمایت، از اجرای دو طرح اصلی برای پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو خبر داد و گفت: یکی از طرح‌ها، کمک‌هزینه بهبود تغذیه کودکان چندقلو است که این طرح به خانواده‌هایی پرداخت می‌شود که طبق گزارش مراکز بهداشت، یکی از فرزندانشان دچار سوءتغذیه باشد. این کمک‌هزینه تا زمان رفع سوءتغذیه ادامه دارد. مبلغ آن که سال گذشته پنج میلیون تومان بود، در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه از پرداخت کمک هزینه مراقب همراه به خانواده‌های دارای فرزند سه قلو به بالا خبر داد و گفت: ورود همزمان چند کودک به یک خانواده، نظام زندگی را به‌کلی دگرگون می‌کند. حتی تولد یک نوزاد هم به‌طور طبیعی خانواده را وارد مرحله‌ای بحرانی از تغییر و سازگاری می‌کند. در چنین شرایطی، نظم خانواده به‌هم می‌ریزد، زمان استراحت والدین کاهش می‌یابد و گاه پدر ناچار است ساعت کاری خود را کم کند تا در مراقبت از فرزندان به مادر کمک کند.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این طرح برای خانواده‌های دارای سه‌قلو و بیشتر در نظر گرفته شده است تا بتوانند از فردی کمک بگیرند که ساعاتی از روز مسئول نگهداری از کودکان باشد. هدف ما از این طرح، حمایت از مادران و خانواده‌ها در انجام امور روزمره است؛ چراکه بسیاری از این خانواده‌ها حتی برای انجام کار‌های ساده‌ای مانند پخت‌وپز، خرید یا انجام کار‌های شخصی با دشواری روبه‌رو هستند.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: با وجود ارائه سبد‌های تغذیه از سوی وزارت بهداشت و وزارت رفاه و همچنین تأمین شیر خشک رایگان برای نوزادان چندقلو، هنوز برخی خانواده‌ها با مشکل سوءتغذیه فرزندان روبه‌رو هستند. در این موارد، چنانچه مرکز بهداشت وجود سوءتغذیه را تأیید کند، سازمان بهزیستی برای جبران کمبود‌های تغذیه‌ای کودک، کمک‌هزینه ویژه‌ای به خانواده پرداخت می‌کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، چندقلو
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چرا موقع فرزند سوم کوپن نداشت یادت رفته فرزند کم زندگی بهتر یادت رفته در به در دنبال فرزند چند قلوی هستی سهم آن موقع فرزند سوم چهارم کوپن نداشت بده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اگر مدیران احساس کمبود جمعیت در بخش هایی از کشور می کنند، نیمی از جمعیت هر کدام از شهرهای تهران، قم، مشهد، کرج، اراک، شیراز، تبریز و اصفهان را به به آن بخش ها ببرند تا ترافیک و آلودگی هوای این شهرها بهتر شود و بخش ها کم جمعیت هم صاحب جمعیت شوند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۲۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
من دهک ۶هستم ودوقلو دارم و۳فرزنددارم چرا نمیدهند پس؟؟؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
زحمت میکشید بخدا ، باشششششششششه که ازدواج کنیم ، باشه ترررررررررررررررررر که بچه دار شیم .
۰
۴
پاسخ دادن
