سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت:برخورد دو دستگاه خودرو در اتوبان کرج_قزوین،یک مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی سمیعی گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از برخورد دو دستگاه خودرو (پژو ۲۰۷ - کامیون) در کرج_قزوین بعد از پل حصارک،مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۱۹،۶،۲ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در اثر برخورد با خودروی کامیون،منجر به مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده خودرو پژو ۲۰۷(مذکر حدودا ۳۵ساله) شد که با تلاش آتش نشانان فرد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه سیزده نفر نیروی عملیاتی به انضمام پنج دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.