رسانه‌های کشور پرتغال پیروزی تیم فوتبال استقلال تهران مقابل فجرسپاسی در لیگ برتر را بازتاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال به هدایت ریکاردو ساپینتو در فصل بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر ایران، روز یکشنبه ۴ آبان در هفته هشتم این مسابقات موفق شد فجرسپاسی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و به طور موقت به صدر جدول صعود کند.

این پیروزی، سومین برد پیاپی شاگردان ساپینتو در تمامی رقابت‌ها بود و نشان داد تیم پس از کسب اولین پیروزی خود در لیگ قهرمانان ۲ آسیا، روند موفقیت‌آمیز خود را ادامه داده است. استقلال با این برد، ۱۳ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم اراک، موقتاً صدرنشین جدول لیگ برتر شد. جالب آنکه حریف بعدی استقلال در لیگ، همین تیم آلومینیوم خواهد بود.

پس از این بازی، برخی رسانه‌های پرتغالی به صدرنشینی استقلال و عملکرد ساپینتو واکنش نشان دادند.

رسانه «آبولا» نوشت: «ریکاردو سا پینتو در ایران دوباره طعم پیروزی را چشید و تیمش به صدر جدول لیگ رسید. استقلال که پیش‌تر نخستین برد خود را در لیگ قهرمانان ۲ آسیا کسب کرده بود، روز یکشنبه نیز به پیروزی رسید و سومین برد پیاپی خود در تمامی رقابت‌ها را جشن گرفت.»

سایت «maisfutebol» گزارش داد: «تیم استقلال ایران به هدایت ریکاردو سا پینتو موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر فجرسپاسی را شکست دهد و به طور موقت صدرنشین لیگ برتر شود. هرچند استقلال در امتیاز با آلومینیوم اراک برابر است، تیم‌های تراکتور و ملوان تنها یک امتیاز کمتر دارند و هنوز بازی‌های خود در هفته هشتم را انجام نداده‌اند؛ بنابراین در صورت پیروزی هر یک از آنها، استقلال ممکن است صدر جدول را از دست بدهد.»

سایت «cnnportugal» نوشت: «در دیداری که به میزبانی فجرسپاسی برگزار شد، استقلال در نیمه نخست با دو گل پیش افتاد. آسانی در دقیقه ۴۲ و سحرخیزان در دقیقه ۴+۴۵ هر دو از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند. در نیمه دوم، گودرزی در دقیقه ۸۷ گل سوم را به ثمر رساند تا پیروزی قاطع آبی‌پوشان رقم بخورد و آنها را به صدر جدول برساند.»

