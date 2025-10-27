باشگاه خبرنگاران جوان - جریان گاز برخی مناطق شهر به دلیل انجام تعمیرات در شبکه گاز، در روز سه‌شنبه، ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه محدوده میدان قدس، خیابان مدرس و کوچه‌های شهیدان ناصر کاظمی، اکبر ناظم، مرتضی هاشم‌زاده و مرکز پزشکی فیض از ساعت هشت صبح تا ساعت ۲۳ بدون گاز خواهند بود.

همچنین در خیابان ساحل، حدفاصل خیابان ریاض دوم تا کوچه سادات و دبستان دوازده بهمن، قطع گاز از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از مشترکان خواسته در مدت یادشده شیر وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

منبع: مهر