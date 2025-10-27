باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جنبش جهانی علیه شرکت‌های صهیونیستی + فیلم

تحریم شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی اقدامی جهانی برای مقابله با بی عدالتی علیه فلسطینیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در کشور‌های مختلف از جمله انگلیس با خودداری از خرید محصولات این شرکت‌ها تلاش می‌کنند مانع حمایت مالی از سیاست‌های جنگ طلبانه شوند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
تحریم فرقه تروریستی و زامبی صهیونیست را به زانو در میاورد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۳:۳۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اگر این حرفا درسته ، چرا توی کشور خودمون اقلامی که مربوط به شرکتهای صهیونیزمی هست وارداتش قطع نمیشه، محصولات نستله، لورآل، کوکاکولا و اسپرایت و هزاران قلم دیگه،، فقط حرف میزنید ، حرف
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
احسنت شرکت هوایی مثل کوکا کولا و نستله و کارخانه های سیگار و.... صهیونیستی هستند و در ایران تولید دارند و مسئولین میدانند ولی کاری نمی‌کنند . ظاهراً عمل کردن صرف ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
این محصولات در ایران هم هست که باید از بین بره،مسئولین اون شرکتها هم باید به فکر یک اسم دیگه باشند
۰
۳
پاسخ دادن