مجموعه تلویزیونی «جومونگ۳: شاهزاده جامیونگ» از دوشنبه ـ پنجم آبان ماه ـ هر شب روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، «جومونگ ۳: شاهزاده جامیونگ» یک مجموعه تاریخی کره‌ای است که ادامه دوران حکمرانی موهیول، نوه جومونگ را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان آن آمده است: امپراطوری ناکرانگ طبل مقدسی داشت که در زمان حمله دشمن خودبه‌خود به صدا درمی‌آمد و همه را مطلع می‌کرد تا گرفتار شبیخون نشوند.

جونگ ریو وون در نقش شاهزاده جامیونگ، جونگ کیونگ هو در نقش شاهزاده هودونگ، پارک مین یونگ در نقش شاهزاده لاهی، مون سونگ گون در نقش موهیول پادشاه گوگوریو بازیگران اصلی این سریال کره‌ای هستند و لی میونگ وو هم کارگردانی آن را بر عهده داشته است.

گفتنی است «جومونگ۳: شاهزاده جامیونگ» هر شب ساعت ۱۹ پخش و روز بعد ساعات ۱۴،۷،۲۴ تکرار می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
متاأسفانه هیچ سنخیتی با جومونگ ١ و ٢ نداره. دروغ و مسخره س.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قربون قدیما
۱۹:۵۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سلام سریال های ایرامی رو پخش کنید چار خونه /شب های برره /متهم گریخت/سریال کلانتر و...از سریال اای بازی محمد علز کشاورز بزارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۳۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اقای چشممون زخم شد از بس کره ای دیدیم بس دیگه
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
خودمون این همه فیلم داریم شما فقط فیلم کره ای پخش میکنید چه خبره جومونگ را 50بار پخش کردید بس نیست ؟؟؟!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ایران تاریخ ۷۰۰۰ ساله و بزرگترین امپراطوری جهان رو داشته ولی یک فیلم و سریال تا حالا ازش نساختین و سالهاست افسانه های کشور های در و پیت مثل کره جنوبی و غیره رو پخش میکنید؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
بسه دیگه چقدربایدفیلم کره ای پخش کنید..مانخوایم پخش کنیدکیوبایدببینیم عجب گرفتاری شدیم به خدا.اه اه آه چندش
۱۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سلام لطفاً امپراتوری مختارهم پیگیری شه پخش کنن
۱۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ولی فکر نکنم به قشنگی جومونگ 1 و امپراطور دریا برسه..
بعداز گذشت این همه سال هنوز در صدر پربیننده ترین فیلمهای کره ای هستن
۰
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پویا
۲۰:۰۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
هنوز سریال امپراطور گوانگئتو رو ندیدی که میگی جومونگ ۱ و امپراطور دریا ??
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
لطفا کره‌ای پخش نکنید
۲۹
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کره ای هندی ترکی
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۳:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سونگ ایل گوک نیست حال نمیده
۵
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
من تو وصیتم نوشتم که نوه هام، جومونگ 25 را حتما ببینند و برای همه عوامل تامین و توزیع اون، دعا کنن.
۶
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
نهههههههههههههه...
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چوسان قدیم و جدید نداره؟
۳
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چرا سریال کره برای ایران پخش می‌کنی ایران خودش تاریخ کهن است به خدا این سریال کرهی به درد ایران نمیخوره همان شاهنامه فردوسی خودش فیلم هست
۲۰
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۳:۳۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
داداش رستم و سهراب خیالات ذهن فردوسی بود. آخه شاه چه نامه ای. باید درباره جنگ ایران و عراق فیلم بسازن.
Iran (Islamic Republic of)
Person
۱۴:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
پرسنال، خوب که مغزت به شاهنامه نمی‌کشه راحتی، همین راه رو برو که موجب سعادتت هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
والا ادبیات ایران بسیار قویه. چرا تبدیل به فیلم نمی شه عجیبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کره هم شبکه خاص فیلمهای ایرانی دارد؟
۱۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
آره، خبر جنگ و رانت و فساد
۱۲
