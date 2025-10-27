باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه علامه طباطبایی از اجرای بسته جامع اصلاح تعرفهها، نوسازی تجهیزات گرمایشی و بهینهسازی سیستمهای انرژی در دستگاههای اداری خبر داد.
وی افزود: برخی از سبدهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی زمانبر هستند و همین طولانی شدن روند اجرا، گاه آنها را به جریان بهرهوری نمی رساند در مقابل اقدامات دیگری هست که می توان در کوتاه مدت و با سرعت بیشتری به نتیجه دست یافت.
توکلی اظهار داشت: در مقابل، طرحهایی مانند کارور که اکنون در چند استان در حال اجراست، در صورت اجرای صحیح میتواند به صرفهجویی بیش از ۱۰ درصدی مصرف گاز در زمستان امسال منجر شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز از تامین و آمادهسازی یکمیلیون و ۷۲۵ هزار بخاری جدید برای جایگزینی با بخاریهای فرسوده خبر داد و گفت: این اقدام بخشی از برنامههای نوسازی و بهینهسازی مصرف در بخش خانگی است.
توکلی خاطر نشان کرد: در بخش اداری، حدود ۱۱۱ هزار موتورخانه عمومی اصلاح و بهینهسازی شدهاند تا مصرف انرژی در دستگاههای دولتی کاهش یابد. بسته اصلاح تعرفهها نیز در گام نخست، خود دولت را هدف قرار داده تا از درون ساختار اجرایی کشور صرفهجویی آغاز شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید گاز اضافه کرد: ما سومین تولیدکننده گاز دنیا هستیم، اما متأسفانه از بدمصرفترین کشورهای جهان نیز محسوب میشویم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میزان مصرف گاز را در بخشهای مختلف چنین برشمرد و توضیح داد: بین ۳۰ تا ۳۶ درصد در صنایع، ۲۵ درصد در بخش خانگی, ۷ درصد در حملونقل و ۳۰ تا ۳۵ درصد در پتروشیمیها و پالایشگاهها.
وی ادامه داد: هر میزان صرفهجویی در بخش خانگی، موجب انتقال سهم بیشتری از گاز به بخشهای صنعتی و پتروشیمی میشود و در نتیجه بهرهوری اقتصادی افزایش مییابد.
۶۸ طرح هوشمندسازی برای اصلاح ساختار مصرف گاز
توکلی با اشاره به برنامههای در دست اجرا برای بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی یادآورشد: تاکنون ۶۸ طرح مرتبط در حوزه هوشمندسازی و اصلاح ساختار مصرف گاز تعریف شده است.
وی افزود: یکی از چالشهای جدی ما، فقدان تحلیل داده دقیق و سیستماتیک در این حوزه است که در بسته جامع جدید شرکت ملی گاز برای رفع آن برنامهریزی کردهایم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد: در برنامه هفتم، ۴۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای پروژههای بخش انرژی پیشبینی شده است. تلاش کردهایم ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و تقسیم کنیم تا جذابیت و اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد شود. این مسیر در نهایت منجر به پایداری تامین انرژی، افزایش بهرهوری مصرف و کاهش شدت انرژی در کشور خواهد شد.