رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ آبان ماه به کمتر از ۱۰۵ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه وضعیت تامین و توزیع نهاده های دامی کماکان همانند روال قبلی است، گفت: روزانه ۴ تا ۵ واحد دامداری بدلیل کمبود نهاده دامی دچار آسیب می شوند.

به گفته وی، در حال حاضر نهاده دامی ۲ تا ۳ برابر بالاتر از نرخ مصوب بندرت موجود است که براین اساس ۱۵ تا ۲۰ درصد گله ها طی ۲ روز تا یک هفته اخیر دان نداشتند که براین اساس گله ها از بین می رود و به عبارتی تولید به مرور از دست می دهیم‌.

کاشانی ادامه داد: با استمرار وضعیت فعلی، تامین محصولات پروتئینی سبد خانوار دچار آسیب می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تولید تخم مرغ مهرماه را ۱۱۸ هزارتن اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ آبان ماه به کمتر از  ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزارتن خواهد رسید که این میزان تولید کمتر از نیاز کشور خواهد بود که براین اساس نه تنها دیگر صادرات نخواهیم داشت، بلکه واردکننده خواهیم بود.

به گفته وی، با شرایط فعلی هیچ کنترلی بر بازار تخم مرغ نداریم و دیگر نرخ مصوب معنا ندارد.

کاشانی گفت: در حال حاضر تنش به قدری در بازار است که نمی توان نرخی برای آن اعلام کرد.

