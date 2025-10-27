دامپزشکی استان اردبیل در خصوص خطر شیوع بیماری تب برفکی به دامداران استان هشدار مجدد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان با صدور اطلاعیه‌ای مجدد ضمن اعلام خطر و هشدار جدی چرخش ویروس در منطقه بر رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی به دامداران تاکید کرد.

در این اطلاعیه از دامداران و دامپروران استان خواسته شده از جابجایی دام‌ها خارج از ضوابط و نظارت و کنترل بهداشتی دامپزشکی جدا خودداری کرده و در صورت لزوم، حمل و نقل دام صرفا با اخذ مجوز‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی انجام شود. کنترل و پیشگیری از این بیماری جز با حمایت، همکاری و مشارکت دامداران و عشایر منطقه میسر نیست و مهمترین راه جلوگیری از شیوع آن همکاری با اکیپ‌های دامپزشکی و انجام برنامه‌های بهداشتی و امنیت زیستی است.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان در ادامه اطلاعیه با اشاره به مخاطرات بهداشتی و اقتصادی شیوع این بیماری خاطر نشان کرده است: لازم است دامداران سطح هوشیاری خود را بالا برده و در صورت مشاهده علائم این بیماری نظیر آبریزش از دهان، وجود تاول و زخم در دهان و پستان و سم ها، کاهش اشتها و لنگش دامها، ضمن جداسازی دام بیمار از گله و قرنطینه کردن ان در محلی جداگانه، موضوع را سریعا به نزدیکترین مرکز دامپزشکی اطلاع داده و یا با شماره تلفن ۳۳۳۹۴۸۰۰ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۲ گزارش نمایند تا اقدامات بهداشتی دامپزشکی به موقع انجام شود.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: دامداران با فعال کردن حوضچه‌های ضدعفونی در ورودی دامداری‌های خود، خودرو‌هایی که در دامداری‌ها در حال تردد هستند را کاملا ضدعفونی کرده و از ورود افراد، وسایل نقلیه و تجهیزات متفرقه به داخل واحد دامداری خود جلوگیری نمایند. بیماری تب برفکی که در اصطلاح محلی به بیماری داباغ معروف است یکی از مهمترین و مسری‌ترین و خسارت بارترین بیماری دامی در دام‌های زوج سم است این بیماری ویروسی قابل سرایت به انسان نیست ولی ویروس آن بقدری قوی و سریع الانتشار است که خیلی زود و راحت به دام‌های سالم از طریق هوا، بزاق دهان و فضولات و ترشحات دام آلوده سرایت می‌کند.

بر اساس این اطلاعیه شیوع بیماری تب برفکی سبب بروز تلفات جدی در دام‌های جوان شده و ضررو زیان اقتصادی فراوانی را به صنعت دامپروری و دامداران نظیر کاهش تولید گوشت، شیر و پشم تحمیل می‌کند.

منبع: دامپزشکی