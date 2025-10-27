باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - آیت‌الله عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در این دیدار با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: رویداد ایران جان یک رویدادی ارزشمند است که معنای آن همان أنا علی العهد است، وعده‌ای که به اسلام و انقلاب داده‌ایم، باید بر اساس آن عمل کنیم و در راستای معرفی این ارزش‌ها قدم برداریم.

وی در ادامه افزود: ایران جان به معنای ترسیم یک خط مشی است که بر اساس مستندات قرار است تمام آنچه از خراسان جنوبی به تصویر کشیده می‌شود، در خاطره مردم باقی بماند. امیدواریم این کار به نحو مطلوب انجام شود و نتایج مثبتی برای استان به همراه داشته باشد.

در دیدار آینه‌دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی به بیان جزئیات برنامه‌های رویداد ملی "ایران جان" که از هفدهم تا بیست و سوم آبان ماه از شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد، پرداخت.

وی افزود: ایران جان به عنوان یک فرصت ویژه برای معرفی توانمندی‌های خراسان جنوبی به کشور، است و بر اساس سند محتوایی استان طراحی شده و با شعار خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ به معرفی ظرفیت‌های متنوع استان خواهد پرداخت

آینه دار گفت: در این برنامه، موضوعات مختلفی از جمله دین، علم، فرهنگ، محرومیت‌زدایی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری مسائل کلان استان مطرح خواهد شد، همچنین، در این برنامه‌ها توجه ویژه‌ای به موضوعات فرهنگی و مذهبی، همچون استکبار ستیزی، ولایتمداری مردم استان، شهدا و بلوغ سیاسی مردم در مشارکت‌های انتخاباتی خواهد شد.

آینه‌دار تصریح کرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های ویژه خراسان جنوبی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، دینی، علمی و اجتماعی، در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته است.

معاونت‌های سیما، صدا، خبر و فضای مجازی هر کدام به تفکیک برنامه‌های خود را که بر اساس سند تحول عدالت‌گستری و هویت محوری طراحی شده است، در این جلسه بیان کردند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام مشرفی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت رویداد ملی ایران جان گفت: این رویداد فرصتی است تا دین و فرهنگ غنی خراسان جنوبی به جهان مخابره شود.

رویداد ایران جان به عنوان آینه‌ای برای نشان دادن ظرفیت‌های عظیم استان در حوزه‌های مختلف عمل خواهد کرد و خراسان جنوبی را به عنوان الگویی از جمهوریت و اسلامیت در ایران معرفی خواهد کرد.

وی افزود: خراسان جنوبی یک استانی است که در جمهوریت و اسلامیت سرآمد است، هم در مردم‌داری و هم در بعد اسلامی پیشتاز. در ایران جان باید نمادها و الگوهای واقعی خراسان جنوبی را نشان دهیم.

رویداد ملی "ایران جان" خراسان جنوبی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای استان، فرصت بزرگی برای معرفی پتانسیل‌های خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف و تقویت هویت ملی و دینی استان فراهم می‌آورد.