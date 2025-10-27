باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، علیرضا کیخا درباره راهبرد‌های تعیین‌شده برای پرداختن به مشاهیر ایرانی توضیح داد: یکی از اولویت‌های ما در سند‌های زیست‌بوم و برش‌های سند استانی سند تحول رسانه ملی، تمرکز روی چهره‌های شاخص در هر استان است. به‌عنوان نمونه در استان گیلان بعد از سریال فاخر «گیله‌وا» که در خصوص میرزاکوچک‌خان جنگلی تولید شد، قرار است سال آینده نیز درباره میرزاکوچک‌خان یک سریال و یک اثر عروسکی روانه آنتن شود که در حوزه کودک خواهد بود و با همکاری حوزه هنری تولید می‌شود.

کیخا افزود: در خصوص کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج و مناطق لرنشین، بعد از سریال «بانوی سردار» با همکاری مرکز سیمافیلم و مراکز استان‌ها در حال تولید سریال «شیرعلی مردان خان» هستیم که از مشاهیر مناطق لرنشین است. همچنین در خصوص توجه به سرآمدان نظامی، فیلم‌نامه زندگی شهید کاظمی تصویب شده و قرار است به‌زودی در اصفهان تولید آن را آغاز کنیم. درزمینه زندگی شهید خرازی نیز همین تصمیم را داریم و سریالی تولید خواهیم کرد.

معاون امور استان‌ها ادامه داد: در آذربایجان هم برای پرداختن به شخصیت ستارخان به‌عنوان یک مبارز ملی، طرح‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح شده، اما هنوز به مرحله فیلم‌نامه نرسیده است. این طرح‌ها پیشرفت خوبی داشته و در صورت نهایی شدن، اخبار آن را اعلام خواهیم کرد. در سیستان و بلوچستان نیز روی روایت زندگی سردار جیند خان یاراحمدزهی کار می‌کنیم. وی از مبارزان بلوچ ضدانگلیسی بود و زندگی پرفرازونشیب و مهیجی داشته است. سال‌های قبل فیلمی‌با محوریت زندگی این قهرمان کار شده، اما قصه زندگی یاراحمدزهی این ظرفیت را دارد که درباره آن سریالی تولید شود.

وی یادآوری کرد: همچنین طرح سریالی درباره یعقوب لیث صفاری نیز که از چهره‌های ممتاز ایران است، نوشته شده و در گروه تاریخ نکاتی را درباره طرح بیان کرده‌اند که پس از اصلاحات برای بررسی مجدد و ادامه فرایند تولید سریال اقدام می‌کنیم. البته فراموش نکنیم که به‌طور کلی روی آثار تاریخی حساسیت زیادی وجود دارد، چراکه تمام گزاره‌ها، صحنه‌ها، دیالوگ‌ها و وقایع باید مستند باشد. در غیر این صورت متهم به تحریف تاریخ می‌شویم؛ بنابراین اگر روی برخی طرح‌ها حساسیت به خرج داده می‌شود و تولید سریال طولانی به نظر می‌رسد، به سبب جلوگیری از ایجاد حاشیه‌هاست.

کیخا با اشاره به اینکه روایت زندگی مفاخرِ در قید حیات تأثیر دوچندانی روی مخاطب امروزی و نسل جوان دارد، اظهار کرد: گرچه همه ما باید از تاریخ کشورمان و دستاورد‌های پیشینیان مطلع باشیم، اما برای جوانی که در مسیر موفقیت گام برمی‌دارد، شاید تماشای زندگی سرآمدانی که هم‌عصر او بوده‌اند، امید و انگیزه مضاعفی ایجاد کند. در سند زیست‌بوم نیز ما موظف هستیم در خصوص مشاهیر در قید حیات سریال تولید کنیم. گام خوبی هم با سریال «ذهن زیبا» و روایت زندگی پرفسور بهاروند برداشته شد که در نیم‌قرن اخیر و پس از انقلاب بی‌سابقه بود.

وی اضافه کرد: ما درباره مفاخر و مشاهیر معاصر در مرحله طرح و نگارش فیلم‌نامه هستیم و برخی استان‌ها به معرفی اندیشمندان معاصرشان نیز پرداخته‌اند. ازجمله مفاخری که اکنون روی زندگی آنها کار می‌شود، شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین هستند. با اینکه این مفاخر شهید شده‌اند، اما مادر بزرگوارشان در قید حیات است و قصه حول مادر شهیدان می‌گردد و شخصیت اصلی قصه، این مادر شهید است.

معاون امور استان‌ها متذکر شد: در تولید سریال درباره سرآمدان و اندیشمندان در قید حیات حساسیت‌ها خیلی زیاد است و بسیاری از مفاخر با وسواس و دقت نظر خاصی حاضر به همکاری برای تولید سریال می‌شوند. به دلیل این حساسیت‌ها ما تلاش می‌کنیم به روایت زندگی مفاخری بپردازیم که می‌تواند در تقویت هویت تاریخی و اسطوره‌ای خودمان اثرگذار باشد.