باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهریشیرازی با اشاره به جایگاه حیاتی پرستاران در ساختار سلامت کشور اظهار کرد: جامعه پرستاری ایران با بیش از ۳۰۰ هزار عضو در تمام ساعات شبانهروز و ایام هفته در صف نخست خدمترسانی به مردم قرار دارد، این خانواده بزرگ، شامل نیروهای متعهدی است که در بخشهای مختلف از جمله فوریتهای پزشکی، بیمارستانها، اتاقهای عمل، هوشبری و مدیریت پرستاری فعالیت میکنند و نقش بیبدیلی در حفظ سلامت عمومی ایفا میکنند.
او با تأکید بر استمرار خدمات پرستاری در شرایط بحرانی افزود: در حوادثی همچون سیل، زلزله، آلودگی هوا و حتی در شرایط جنگی، پرستاران همواره در کنار سایر نیروهای امدادی و نظامی با تمام توان در خدمت مردم بودهاند، در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز شاهد حضور داوطلبانه و لغو مرخصیهای پرستاران بودیم تا هیچ بیماری بدون مراقبت نماند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به رشد چشمگیر آموزش پرستاری پس از انقلاب اسلامی گفت: امروز کشور در زمینه تربیت نیروی پرستاری به خودکفایی رسیده و سالانه حدود ۲۰ هزار پرستار از بیش از ۲۲۰ دانشکده پرستاری فارغالتحصیل میشوند، این پیشرفت، حاصل نگاه راهبردی نظام به حوزه سلامت است.
طاهری در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه اظهار داشت: با وجود حمایتهای اعلامشده، جامعه پرستاری همچنان با مشکلاتی نظیر کمبود شدید نیرو، اجبار به اضافهکاری، تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود عدالت در تخصیص منابع روبهرو بوده، این فشارها، سلامت روانی و جسمی پرستاران را تهدید میکند و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت و مجلس است.
او در پایان با تجلیل از روحیه ایثار و تعهد پرستاران افزود: پرستاران ایران اسلامی با وجود تمام محدودیتها، همواره در کنار مردم ایستادهاند و با تمام توان به خدمت مشغول هستند، اگر در کیفیت خدمات پرستاری کاستیهایی دیده میشود، بخشی از آن ناشی از کمتوجهی به زیرساختهای حمایتی این حرفه است و امیدواریم با تدبیر مسئولان، شاهد ارتقای جایگاه پرستاری و افزایش رضایت عمومی از خدمات سلامت باشیم.