باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰ واحد دارویی در استان گفت: حضور شرکت‌های بزرگ داروسازی، فعالیت صد‌ها متخصص و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، البرز را به محور اصلی صنعت دارویی کشور تبدیل کرده است.

یکی از شرکت‌های دانش بنیان درالبرز مستقر درشهرک دارویی برکت با دستیابی به دانش تولید دارویی برای بیماران نقص آنزیمی انحصار را از دست کشور‌های امریکا وژاپن خارج کرد.

مدیرعامل این شرکت گفت: با دستیابی به دانش این دارو که به علت فناوری وقیمت بالا و به صرفه نبودن خیلی کشور‌ها حاضر به تولیدش نیستندصدمیلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.

عرفان پاکت چیان به تولید واکسن hpv گاردیسان به عنوان اولین واکسن ۴ ظرفیتی درایران ودومین دردنیا اشاره کرد وگفت: ایران پس از المان دومین تولید کننده این واکسن ۴ ظرفیتی است.