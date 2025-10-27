مدیرکل صمت استان البرز گفت: استان البرز به عنوان قطب اول تولید دارو در کشور تامین کننده بیش از ۶۵ درصد دارو‌های کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰ واحد دارویی در استان گفت: حضور شرکت‌های بزرگ داروسازی، فعالیت صد‌ها متخصص و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، البرز را به محور اصلی صنعت دارویی کشور تبدیل کرده است.
 
یکی از شرکت‌های دانش بنیان درالبرز مستقر درشهرک دارویی برکت با دستیابی به دانش تولید دارویی برای بیماران نقص آنزیمی انحصار را از دست کشور‌های امریکا وژاپن خارج کرد.
 مدیرعامل این شرکت گفت: با دستیابی به دانش این دارو که به علت فناوری وقیمت بالا و به صرفه نبودن خیلی کشور‌ها حاضر به تولیدش نیستندصدمیلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.
 
عرفان پاکت چیان به تولید واکسن hpv گاردیسان به عنوان اولین واکسن ۴ ظرفیتی درایران ودومین دردنیا اشاره کرد وگفت: ایران پس از المان دومین تولید کننده این واکسن ۴ ظرفیتی است.
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دارو سازی ، شرکت دانش بنیان
خبرهای مرتبط
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خبر داد:
پتانسیل ارزی ۳۵۳.۲ میلیون دلاری سه واکسن شرکت‌های دانش بنیان/ ایران در جمع ۵ کشور تولید کننده محصولات زیست فناوری در آسیا
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
بررسی طرح دارویار در همایش علمی داروسازان/  روش های تولید دارو در دنیا رو به تغییر است
دوره آموزش دارو سازی بیمارستانی برگزار می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش تورم اجاره مسکن در البرز
اجرای دو طرح تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی در البرز
برخورد دو دستگاه خودرو،یک مصدوم بر جای گذاشت
آخرین اخبار
برخورد دو دستگاه خودرو،یک مصدوم بر جای گذاشت
کاهش تورم اجاره مسکن در البرز
اجرای دو طرح تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی در البرز
پیش‌بینی کاهش بارش در دو ماه آبان و آذر