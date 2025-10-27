باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - علی حیدری اناری با اشاره به وضعیت فوق بحرانی آبخوان دشت اردبیل گفت: آبخوان دشت اردبیل به طور متوسط ۱۴ متر افت داشته و این دشت هماکنون با کسری بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی مواجه است.
او همچنین از کاهش حجم ذخیره سدهای این استان خبر داد و افزود: هماکنون از حجم ۵۷۵ میلیون مترمکعبی سدهای منطقه فقط ۲۹ درصد باقی مانده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اردبیل گفت: در مجموع، بررسی وضعیت اقلیمی و آبی استان اردبیل نشان میدهد که روند کاهش بارندگیها، افزایش دما و افت شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی، زنگ خطر یک خشکسالی طولانیمدت را به صدا درآورده است.
حیدری اناری تصریح کرد: ادامه این روند میتواند تبعات گستردهای بر کشاورزی، محیطزیست، اقتصاد و زندگی روزمره مردم برجای بگذارد. بنابراین، ضرورت دارد دستگاههای اجرایی، کشاورزان و شهروندان با همکاری و مدیریت هوشمندانه مصرف آب، احیای منابع طبیعی و اجرای طرحهای سازگاری با کمآبی، از تشدید این بحران جلوگیری کنند.