معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اولویت و راهبرد اول دولت، اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت است که این برنامه با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا عارف امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت درباره کیفیت عملیاتی شدن این برنامه در سال اول اجرا، گفت: با تلاش‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی انجام شد، بیش از ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های این برنامه مصوب شده است ولی آیین‌نامه‌هایی که درباره آنها ابهام وجود داشت، هنوز باقی مانده است که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، این آیین‌نامه‌ها را نهایی کنیم.

وی افزود: ما اکنون وارد سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت شده‌ایم و باید به صورت جدی برای اجرای این برنامه تلاش کنیم. اصلاحات مورد نیاز در قانون برنامه هفتم پیشرفت نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در اجرای آن باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما باید حداکثر تلاش خود را به کار بگیریم تا حتی‌الامکان به شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم. با رابطه خوبی که دولت با مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت وجود دارد، می‌توان درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پیشرفت به تفاهم برسیم.

عارف تاکید کرد: اولویت و راهبرد اول دولت، اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت است که این برنامه با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد، اما اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف این برنامه دست یابیم.

وی با بیان اینکه با تعامل خوبی که با مجلس وجود دارد، می‌توانیم اصلاحات لازم را برای اجرای بهتر برنامه هفتم پیشرفت انجام دهیم، گفت: هدف دولت و مجلس در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، هدفی مشترک است و تاکنون هم روند همکاری این دو قوه خوب بوده است.

در این جلسه گزارش عملکرد اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ارائه شد که شامل ۹ گزارش در زمینه عملکرد دستگاه‌ها در بخش مالی و اجرایی، احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا، عملکرد قانون برنامه به تفکیک فصول، آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های برنامه هفتم، برش سالانه اهداف کمی، انطباق بودجه سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم پیشرفت و عملکرد شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات آن بود.

در این جلسه وزرای نفت، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، سخنگوی هیات دولت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه حضور داشتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، برنامه هفتم
خبرهای مرتبط
عارف: حق نداریم حتی برای لحظه‌ای متوقف شویم
نخبگان باید در حکمرانی علمی کشور مشارکت داشته باشند
عارف: خالی کردن دل مردم هنر نیست
عارف: در دهه‌های اخیر نوعی قهر اعلام‌نشده علوم اجتماعی و انسانی با نظام حکمرانی وجود داشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مچ گیری نه نظارت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
جلوگیری از فساد تنها راه توسعه و پیشرفت.
۰
۱
پاسخ دادن
قالیباف: برای توزیع جمعیت چاره‌اندیشی کنیم
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
روابط ایران و عمان در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است
جلالی: ریشه اظهارات اختلافی در مورد روسیه، خارج ایران است
آخرین اخبار
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
قالیباف: برای توزیع جمعیت چاره‌اندیشی کنیم
روابط ایران و عمان در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است
جلالی: ریشه اظهارات اختلافی در مورد روسیه، خارج ایران است
سرلشکر صفوی: جنگ کریدورها، میدان تازه‌ای برای نقش‌آفرینی راهبردی ایران است
پزشکیان: دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان را کاهش می‌دهند
عارف: حق نداریم حتی برای لحظه‌ای متوقف شویم
قالیباف: وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست
محسن رضایی: دشمن منتظر فرصت برای ماجراجویی است
عراقچی: دفاع همه‌جانبه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از اولویت‌های اساسی در دستگاه سیاست خارجی است
انتقاد پزشکیان از مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک کردن نظام اداری
پزشکیان: ایران و عمان در فراز و نشیب‌های منطقه‌ای، همواره یاور یکدیگر بوده‌اند
دعوت رسمی وزیر کشور عمان از لاریجانی برای سفر به مسقط/ تأکید بر گسترش همکاری‌ها
بقائی: ما به سازمان ملل متحدی ایمان داریم که نماینده واقعی حقوق ملت‌ها باشد
مهاجرانی: دارایی بانک آینده تکافوی بدهی‌ها را نداشته باشد، سهامدارانش متقبل پرداخت می‌شوند
سردار پاکپور: فرهنگ جامعه باید اهمیت کار پرستاری و دشواری آن را بشناسد
عارف: اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف برنامه هفتم دست یابیم
مطالبه نمایندگان مجلس و مردم محاکمه علی انصاری است
ولایتی: ایران، چین و روسیه نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند
برنامه مجلس پیش بردن نیازهای قانونی برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی است
برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۵ آبان
استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدیریت مؤثر مرزها در دستورکار اجلاس اکو