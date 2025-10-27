باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۳ واحدی در تراز ۹۱۵ هزار و ۷۰۹ واحدی ایستاد.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۹۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و بانکها درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، فیروزا و شخارک ۲ بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.