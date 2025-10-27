در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۳ واحدی در تراز ۹۱۵ هزار و ۷۰۹ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۹۳  میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و بانک‌ها درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم،  فیروزا و شخارک ۲ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
