باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی فبضی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۷۳ هزار و ۹۳۶ نفر به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کردند گفت : از این تعداد ۶۲ هزار و ۸۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی گفت : از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ۶۱ هزار و ۴۰۷ نفر را مردان و ۳ هزار و ۷۸۰ نفر را زنان تشکیل میدهند ، همچنین از این تعداد ۳۵ هزار و سه نفراهداکننده مستمر ، ۱۹ هزار و ۲۹۹ نفر اهداکننده باسابقه و ۸۵۸۴ نفربار اولی هستند.
دکتر علی فیضی با اشاره به وضعیت ذخایرخونی در خورستان اظهارکرد: باتوجه به اینکه فصل پاییز شاهد بروز عفونتهای تنفسی، ویروسی و سرماخوردگی هستیم و فرد بیمار پس از ۱۰ تا ۱۲ روز از بهبودی میتواند نسبت به اهدای خون اقدام کند، در این فصل میزان مراجعه برای اهدای خون کمتر میشود؛ و همچنین با توجه به اینکه خوزستان استان بزرگی است و تعداد بالای بیماران تالاسمی در استان به صورت میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در استان خوزستان مصرف میشود.
وی بیان کرد: از اهداکنندگان و مردم ایثارگر خوزستان درخواست میکنیم با اهدای بخشی از خون خود کمک کنند تاهیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تامین خون و فرآوردههای آن را نداشته باشد.
دکتر علی فیضی بیان کرد: خون سالم نجات دهنده زندگی است و همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند، به طوری که از هر ۳ نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآوردههای خونی پیدا میکند.
وی افزود : بارزترین مثال برای موقعیتهایی که در آن نیاز مبرم به خون پیدا میشود، عبارت از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی، سوختگیها و اعمال جراحی است همچنین زنان باردار در حین زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار میشوند، نیازمند خون هستند و بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارندهم از مصرف کنندگان خون و فرآوردههای خونی محسوب میشوند.
فیضی گفت: بسیاری از بیماران تالاسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یک زندگی به نسبت طبیعی برای همه عمر به شکل منظم خون یا فرآوردههای خون دریافت کنند.
