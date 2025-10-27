فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرستاری را "مرهم پاسداری از کرامتی که بیماری تهدیدش می‌کند" برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تبریک سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت روز پرستار به شرح زیراست:

به نظر من همه مردم ما و همه کسانی که به سرنوشت بیماران و به سلامت کشور اهمیت می‌دهند، بایستی به قشر پرستار توجه و محبت و اهمیت نشان بدهند؛ چه مسئولان، چه آحاد مردم. فرهنگ جامعه باید اهمیت کار پرستاری و دشواری آن را بشناسد. ما می‌خواهیم، اصرار می‌کنیم، دنبال می‌کنیم و دعا هم می‌کنیم که ان‌شاءالله جامعه پرستاری روز به روز با نشاط بیشتر، با انگیزه بیشتر، با احساس مسئولیتی که بحمدالله در اینها هست بتوانند کارشان را انجام بدهند.

فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

خواهران گرامی و برادران ارجمند پرستار

سلام علیکم

در سرزمین مهر و ایثار، پرستاری نه یک شغل، که یک رسالت آسمانی است. رسالتی که ریشه در رحمت بی‌پایان خداوند دارد و شاخه‌ای تا قلب بیماران گسترده است. پرستاری، هنر شنیدن درد‌هایی است که به زبان نمی‌آیند و مرهم پاسداری از کرامتی است که بیماری تهدیدش می‌کند.

روز پنجم جمادی الاول مصادف با سالروز ولادت نورانی و باسعادت معلم بزرگ بصیرت و بردباری، عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) را به سپیدپوشان عرصه دانش و سلامت؛ پرستاران فرهیخته و عزیز سپاه، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

یاد و خاطره شهدای پرستار و گروه درمان، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی داشته و خدمات ارزشمند پرستاران عزیز را در ایام دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و هنگامه پیدایش حوادث و بلایای طبیعی ارج می‌نهیم. بی‌تردید تلاش‌های بی‌وقفه و خدمات ارزنده کارکنان حوزه سلامت به‌ویژه پرستاران خدوم و مخلص در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی ترجمان انسانیت، معنویت، بردباری و خدمات جهادی به مجروحین و مصدومین تلقی می‌شود.

امیدوارم شما فرهیختگان عزیز گروه پرستاری با ارتقاء دانش و مهارت تخصصی در ارائه خدمات درمانی به بیماران، به‌خصوص مصدومین و مجروحین و حفظ و ارتقاء سلامت رزمندگان مخلص سپاه و خانواده‌های محترم آنان گام‌های موثری بردارید.

روزتان مبارک و دعای دل‌های شاکر همواره همراهتان و لبخند خداوند پاداش جاودانتان باد.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

