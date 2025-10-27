معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال ۱۴۰۳، معادل ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده و ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت محقق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توضیحاتی ارائه کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد تاکید است، گفت: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید همه موارد آن رعایت شود و از جمله آنها این است که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت همه ملاحظات تصریح شده باشد. با این توضیحات، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای پنج سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند، توضیح داد: طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست. اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست.

کاظمیان با بیان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاری‌ها و تعارض‌هایی دارد، توضیح داد: بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. این در حالی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت، تامین زمین شوند. بنابراین، این مورد نیز یکی از تعارض‌هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است.

کاظمیان گفت: در نظر داشته باشیم که برای تامین زمین مسیر‌های مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است.

به گفته وی، فرآیند استفاده از سکونتگاه‌های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شهر‌های جدید، شهرک‌سازی و افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها، انواع مختلف تامین زمین و مسیر‌های مختلفی است که برای تامین زمین وجود دارد.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست.

کاظمیان در بیان یکی دیگر از دلایل عملیاتی نشدن این ماده قانونی، گفت: ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همچنین اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق نیافتن این میزان از مساحت در این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت تاکید دارد.

وی در بیان عملکرد تامین زمین در سال‌های ۱۴۰۳ و همچنین نیمه نخست ۱۴۰۴ توضیح داد: سال گذشته در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تامین زمین شد که ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی همه تلاش خود را کرده است تا زمین تامین کند و مکلف به اجرای قانون است.

این مقام مسئول ادامه داد: در نیمه نخست ۱۴۰۴ نیز برآورد اولیه حاکی از تامین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع اراضی تامین شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون ۶۸ هزار هکتار است.

کاظمیان با تاکید بر اینکه طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام، رشد کلانشهر‌ها باید کنترل شود، افزود: از مقدار اراضی تامین شده ۷.۴ درصد در کلانشهر‌ها و ۹۲.۵ درصد در شهر‌های میانی، کوچک و شهرک‌ها تامین زمین شده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین زمین به‌طور مستقیم به معنای صاحبخانه شدن افراد نیست، گفت: ۷۰ هزار سکونتگاه غیر رسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی الزاما نیاز به تامین زمین وجود ندارد، بلکه تامین مسکن در همان اراضی انجام خواهد شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی