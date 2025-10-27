مربی پرسپولیس با ارسال پیامی درخواست عجیبی از اوسمار ویرا سرمربی جدید سرخ‌پوشان داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام اوسمار ویرا بعد از یک دور مذاکرات فشرده، پیش‌نویس قرارداد خود با پرسپولیس را امضا کرد تا دوباره هدایت سرخ‌پوشان را بر عهده بگیرد. شب گذشته باشگاه پرسپولیس نیز به صورت رسمی پایان همکاری با وحید هاشمیان را اعلام کرد تا همه چیز برای حضور مجدد اوسمار بر روی نیمکت قرمز‌ها مهیا شود.

پیش‌تر اعلام کردیم که اوسمار به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که ۳ دستیار را نیز با خود به ایران خواهد آورد. با نظر اوسمار کمک‌مربی وی در بوریرام یعنی رافائل تولدو دستیار او بر روی نیمکت پرسپولیس خواهد بود و یک مربی بدنساز و یک آنالیزور، این مربی برزیلی را در پرسپولیس همراهی خواهند کرد. همچنین اوسمار تصمیم‌گیری در خصوص اعضای کنونی کادرفنی پرسپولیس را به بعد از حضورش در ایران موکول کرده است.

شنیده‌های خبرنگاران از این موضوع حکایت دارد که یکی از اعضای کنونی کادرفنی پرسپولیس که در سال‌های اخیر حواشی زیادی را داشته، به محض اینکه فهمیده در کادر جدید قرمز‌ها جایی ندارد در چندین نوبت و با چند واسطه به اوسمار اعلام کرده که با توجه به حضور متمادی او در سال‌های اخیر در پرسپولیس می‌تواند به این مربی برزیلی کمک کند تا موفقیت‌های خود را بار دیگر در این تیم تکرار کند.

باید منتظر ماند و دید سرمربی جدید پرسپولیس در خصوص این خواسته مربی جنجالی و حاشیه‌ساز قرمز‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پرسپولیس ، مربی پرسپولیس
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
باید کمک مربی ایرانی نباشد اگر باشد بلای هاشمیان سرش می آید باقری وپیروانی باید بروند
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلي الله عليه و آله فى حَديثِ المِعراجِ: ... بِالْقائِمِ مِنْكُم اَعْمُرُ اَرْضى بِتَسْبيحى وَ تَقديسى وَتَحليلى وَتَكبيرى وَتَمجيدى، وَبِهِ اُطَهِّرُالأَرْضَ مِنْ اَعْدائى وَ اُورِثُها اَوْلِيائى وَ بِهِ اَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا بِىَ السُّفْلى وَكَلِمَتِىَ الْعُلْيا... [بحارالانوار ، ج 18 ، ص 342.]
پيـامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حديث معراج، از قول خداوند چنين فرمـوده است: به وسيله «قائم» از شما خاندان زمين را آباد مى كنم، با تسبيح[- خدا را تسبيح گفتن و ستودن.]و تقديس و تحليل[-گفتن «لا حول و لا قوة الاّ باللّه ».]و تكبير[- گفتن «اللّه اكبر».]و تمجيد من. و به وسيله او زمين را از دشمنانم پاكسازى مى كنم و اولياى خودم را وارث زمين مى سازم ، و به وسيله او كلام و سخن كافران را پست و پايين و كلام و آيين خودم را برتر و بالاتر قرار مى دهم.


فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى.
حضرت مهدی (عج) :
برای نزدیک شدن ظهور و فرج زیاد دعا کنید به راستی همین دعا فرج شماست.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۳
۱۱
پاسخ دادن
