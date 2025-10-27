باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام اوسمار ویرا بعد از یک دور مذاکرات فشرده، پیشنویس قرارداد خود با پرسپولیس را امضا کرد تا دوباره هدایت سرخپوشان را بر عهده بگیرد. شب گذشته باشگاه پرسپولیس نیز به صورت رسمی پایان همکاری با وحید هاشمیان را اعلام کرد تا همه چیز برای حضور مجدد اوسمار بر روی نیمکت قرمزها مهیا شود.
پیشتر اعلام کردیم که اوسمار به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که ۳ دستیار را نیز با خود به ایران خواهد آورد. با نظر اوسمار کمکمربی وی در بوریرام یعنی رافائل تولدو دستیار او بر روی نیمکت پرسپولیس خواهد بود و یک مربی بدنساز و یک آنالیزور، این مربی برزیلی را در پرسپولیس همراهی خواهند کرد. همچنین اوسمار تصمیمگیری در خصوص اعضای کنونی کادرفنی پرسپولیس را به بعد از حضورش در ایران موکول کرده است.
شنیدههای خبرنگاران از این موضوع حکایت دارد که یکی از اعضای کنونی کادرفنی پرسپولیس که در سالهای اخیر حواشی زیادی را داشته، به محض اینکه فهمیده در کادر جدید قرمزها جایی ندارد در چندین نوبت و با چند واسطه به اوسمار اعلام کرده که با توجه به حضور متمادی او در سالهای اخیر در پرسپولیس میتواند به این مربی برزیلی کمک کند تا موفقیتهای خود را بار دیگر در این تیم تکرار کند.
باید منتظر ماند و دید سرمربی جدید پرسپولیس در خصوص این خواسته مربی جنجالی و حاشیهساز قرمزها چه واکنشی نشان خواهد داد.
منبع: ایرنا