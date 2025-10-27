کامران نجف‌زاده تا یک ماه دیگر با فصل جدید برنامه «برمودا»، در قالبی تازه و با طراحی متفاوت صحنه و محتوا، به تلویزیون بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ وقتی «برمودا» با اجرای کامران نجف‌زاده روی آنتن رفت، کمتر کسی تصور می‌کرد این برنامه بتواند در میان سیل برنامه‌های گفت‌وگومحور تلویزیون چنین جایگاهی به دست آورد. اما اجرای صریح نجف‌زاده، پرهیز از سؤالات کلیشه‌ای و طرح موضوعات تازه، «برمودا» را به یکی از برنامه‌های پرمخاطب تلویزیون بدل کرد. حالا پس از یک وقفه کوتاه، این برنامه در آستانه بازگشت است.

نجف‌زاده در سال‌های اخیر با حضور در عرصه اجرای تلویزیونی نشان داده که تنها یک خبرنگار باسابقه نیست، بلکه در جایگاه مجری نیز توانسته معیار‌های تازه‌ای برای برنامه‌های گفت‌وگومحور ایجاد کند.

«برمودا» با پرسش‌های غیرکلیشه‌ای، طرح مباحث اجتماعی و پرداختن به دغدغه‌های واقعی مردم، توانست در مدت کوتاهی توجه مخاطبان گسترده‌ای را جلب کند.

فصل گذشته «برمودا» طبق نظرسنجی‌های رسمی، یکی از پربیننده‌ترین تاک‌شو‌های تاریخ تلویزیون لقب گرفت؛ موفقیتی که نشان می‌دهد مخاطب همچنان به گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده علاقه‌مند است.

اکنون پس از چند ماه وقفه، این برنامه در حال آماده‌سازی برای بازگشت است. تیم تولید خبر داده‌اند که تغییراتی در دکور و ساختار برنامه اعمال شده و «برمودا» با ایده‌های تازه‌ای به استقبال فصل جدید خواهد رفت. قرار است فضای متفاوتی نسبت به گذشته شکل بگیرد و نجف‌زاده نیز با همان رویکرد پرسش‌های چالشی، مخاطب را همراه خود کند.

براساس پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، پخش فصل جدید «برمودا» تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

برچسب ها: کامران نجف زاده ، برمودا
خبرهای مرتبط
گزارش‌های نوستالژیک و مؤثر قدیمی سیما را یادتان است؟
بیژن نوباوه:
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
وقتی با هیپنوتیزم می‌توان تا خاطرات نوزادی و زندگی جنینی عقب رفت! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلي الله عليه و آله فى حَديثِ المِعراجِ: ... بِالْقائِمِ مِنْكُم اَعْمُرُ اَرْضى بِتَسْبيحى وَ تَقديسى وَتَحليلى وَتَكبيرى وَتَمجيدى، وَبِهِ اُطَهِّرُالأَرْضَ مِنْ اَعْدائى وَ اُورِثُها اَوْلِيائى وَ بِهِ اَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا بِىَ السُّفْلى وَكَلِمَتِىَ الْعُلْيا... [بحارالانوار ، ج 18 ، ص 342.]
پيـامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حديث معراج، از قول خداوند چنين فرمـوده است: به وسيله «قائم» از شما خاندان زمين را آباد مى كنم، با تسبيح[- خدا را تسبيح گفتن و ستودن.]و تقديس و تحليل[-گفتن «لا حول و لا قوة الاّ باللّه ».]و تكبير[- گفتن «اللّه اكبر».]و تمجيد من. و به وسيله او زمين را از دشمنانم پاكسازى مى كنم و اولياى خودم را وارث زمين مى سازم ، و به وسيله او كلام و سخن كافران را پست و پايين و كلام و آيين خودم را برتر و بالاتر قرار مى دهم.


فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى.
حضرت مهدی (عج) :
برای نزدیک شدن ظهور و فرج زیاد دعا کنید به راستی همین دعا فرج شماست.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
تو روبیکا فعالیت کنه بهتره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
برنامه خوبیه
از ماهواره که خیلی بهتره و محتوا داره
۱
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
خوب با بودجه بیت المال فرستادیش امریکا فرانسه که کمتر به مدیران گیر بده خخخخخ
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
منافق انگلیسی
بازگشت صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
آخرین اخبار
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
بازگشت صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
زیرساخت‌های دیجیتالی ورزش کشور توسعه می‌یابد
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
درخشش دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین/ ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
حذف تیم بسکتبال سه نفره ایران با شکست مقابل چین
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
سقوط شمشیربازی ایران/ پشتوانه‌های نامطمئن حتی پسر رییس!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
نگاهی به حواشی شب گذشته ال‌کلاسیکو + فیلم
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد