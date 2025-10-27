باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ وقتی «برمودا» با اجرای کامران نجف‌زاده روی آنتن رفت، کمتر کسی تصور می‌کرد این برنامه بتواند در میان سیل برنامه‌های گفت‌وگومحور تلویزیون چنین جایگاهی به دست آورد. اما اجرای صریح نجف‌زاده، پرهیز از سؤالات کلیشه‌ای و طرح موضوعات تازه، «برمودا» را به یکی از برنامه‌های پرمخاطب تلویزیون بدل کرد. حالا پس از یک وقفه کوتاه، این برنامه در آستانه بازگشت است.

نجف‌زاده در سال‌های اخیر با حضور در عرصه اجرای تلویزیونی نشان داده که تنها یک خبرنگار باسابقه نیست، بلکه در جایگاه مجری نیز توانسته معیار‌های تازه‌ای برای برنامه‌های گفت‌وگومحور ایجاد کند.

«برمودا» با پرسش‌های غیرکلیشه‌ای، طرح مباحث اجتماعی و پرداختن به دغدغه‌های واقعی مردم، توانست در مدت کوتاهی توجه مخاطبان گسترده‌ای را جلب کند.

فصل گذشته «برمودا» طبق نظرسنجی‌های رسمی، یکی از پربیننده‌ترین تاک‌شو‌های تاریخ تلویزیون لقب گرفت؛ موفقیتی که نشان می‌دهد مخاطب همچنان به گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده علاقه‌مند است.

اکنون پس از چند ماه وقفه، این برنامه در حال آماده‌سازی برای بازگشت است. تیم تولید خبر داده‌اند که تغییراتی در دکور و ساختار برنامه اعمال شده و «برمودا» با ایده‌های تازه‌ای به استقبال فصل جدید خواهد رفت. قرار است فضای متفاوتی نسبت به گذشته شکل بگیرد و نجف‌زاده نیز با همان رویکرد پرسش‌های چالشی، مخاطب را همراه خود کند.

براساس پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، پخش فصل جدید «برمودا» تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.