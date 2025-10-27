مهران برخورداری و سعیده نصیری دو نماینده ایران در روز چهارم رقابت‌های قهرمانی جهان چین ۲۰۲۵ توفیقی در کسب مدال نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های روز چهارم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو ۲۰۲۵ در سه وزن امروز دوشنبه پنجم آبان پیگیری شد که سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان ۴۶- کیلوگرم آقایان و ۸۰- کیلوگرم بانوان به روی شیاپ چانگ رفتند، اما نتوانستند مدالی کسب کنند.

در وزن ۸۰- کیلوگرم که ۵۶ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند، نماینده کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف «سوهان» از جزایر موریس رفت و ۲ بر صفر (۱۴ بر ۲ و ۱۲ بر صفر) پیروز شد؛ سپس برابر «مارتینهو» از پرتغال با همین نتیجه (۵ بر صفر و ۸ بر صفر) به برتری دست یافت و در مرحله یک هشتم مقابل «جسوربک جایسانوف» بازیکن عنواندار ازبکستانی موفق شد ۲ بر یک (۶ بر ۴ و ۴ بر یک) پیروز و راهی دور بعدی شود، اما در مرحله یک چهارم برابر «کیوژانگ ژیانگ» از چین ۲ بر صفر (۲ بر ۲ و ۸ بر ۷) باخت و حذف شد.

ر وزن ۴۶- کیلوگرم نیز که با حضور ۴۷ تکواندوکار برگزار شد، سعیده نصیری دور نخست با «آنا دی کاستا» از تیمور شرقی مبارزه کرد و ۲ بر صفر به برتری رسید و سپس با «مینایا اکبروا» از جمهوری آذربایجان دیدار کرد و برابر دارنده نقره جهان دو بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعدی شد. وی برابر «جایز باست» نایب قهرمان نوجوانان جهان ۲ بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

تکواندوی ایران تا پایان روز چهارم تنها موفق به کسب یک مدال نقره توسط مهدی حاجی‌موسایی شده است و آرین سلیمی، مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، ناهید کیانی، مهلا مومن‌زاده و ملیکا میرحسینی با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از ۱۷۹ کشور، از دوم تا هشتم آبان ماه در شهر ووشی چین برگزار می‌شود.

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، مسابقات جهانی تکواندو
خبرهای مرتبط
تکواندو قهرمانی جهان؛
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
تکواندو قهرمانی جهان چین ۲۰۲۵؛
نصیری و برخورداری رقبای خود را شناختند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
بنیان دیزل میزبان تراکتور - پرسپولیس شد
بازتاب صدرنشینی استقلال در لیگ برتر در رسانه‌های پرتغالی
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
پاسخ مثبت شهروندان مونیخ به میزبانی شهرشان از بازی‌های المپیک
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد
آخرین اخبار
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد
بازتاب صدرنشینی استقلال در لیگ برتر در رسانه‌های پرتغالی
پاسخ مثبت شهروندان مونیخ به میزبانی شهرشان از بازی‌های المپیک
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
بنیان دیزل میزبان تراکتور - پرسپولیس شد
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
تساوی ایران مقابل تایلند؛ صعود به مرحله نیمه‌نهایی
پایان رسمی همکاری باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان
اورتون ۰-۳ تاتنهام/ شاگردان توماس فرانک به رتبه سوم رسیدند
محمدنژاد دومین طلای کشتی آزاد را ضرب کرد
پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران از پس آرژانتین برنیامدند
حسرت فینال برای کشتی آزاد ایران در ۴ وزن پایانی/ پیروزی ۱۰ بر صفر آرش یوشیدا برابر قهرمان جهان
صمیمی در پرتاب دیسک برنز گرفت
بررسی برتری رئال در یک آمار کلیدی + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۱ بارسلونا/ ژابی انتقام باخت‌های آنچلوتی در ال‌کلاسیکو را از فلیک گرفت + فیلم
ساسولو ۰-۱ آاس رم/ جالوروسی با گل دیبالا به صدر چسبید+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته هشتم/ تراکتور، سپاهان و پرسپولیس در تعقیب استقلال
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی + پیش نمایش
تیم راگبی بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ به مدال نقره آسیا دست یافت
سپاهان ۲-۱ پیکان/ پیروزی شاگردان نویدکیا با درخشش حزباوی + فیلم
یاسین موسوی نقره‌ای شد
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد