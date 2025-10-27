باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های روز چهارم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو ۲۰۲۵ در سه وزن امروز دوشنبه پنجم آبان پیگیری شد که سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان ۴۶- کیلوگرم آقایان و ۸۰- کیلوگرم بانوان به روی شیاپ چانگ رفتند، اما نتوانستند مدالی کسب کنند.

در وزن ۸۰- کیلوگرم که ۵۶ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند، نماینده کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف «سوهان» از جزایر موریس رفت و ۲ بر صفر (۱۴ بر ۲ و ۱۲ بر صفر) پیروز شد؛ سپس برابر «مارتینهو» از پرتغال با همین نتیجه (۵ بر صفر و ۸ بر صفر) به برتری دست یافت و در مرحله یک هشتم مقابل «جسوربک جایسانوف» بازیکن عنواندار ازبکستانی موفق شد ۲ بر یک (۶ بر ۴ و ۴ بر یک) پیروز و راهی دور بعدی شود، اما در مرحله یک چهارم برابر «کیوژانگ ژیانگ» از چین ۲ بر صفر (۲ بر ۲ و ۸ بر ۷) باخت و حذف شد.

ر وزن ۴۶- کیلوگرم نیز که با حضور ۴۷ تکواندوکار برگزار شد، سعیده نصیری دور نخست با «آنا دی کاستا» از تیمور شرقی مبارزه کرد و ۲ بر صفر به برتری رسید و سپس با «مینایا اکبروا» از جمهوری آذربایجان دیدار کرد و برابر دارنده نقره جهان دو بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعدی شد. وی برابر «جایز باست» نایب قهرمان نوجوانان جهان ۲ بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

تکواندوی ایران تا پایان روز چهارم تنها موفق به کسب یک مدال نقره توسط مهدی حاجی‌موسایی شده است و آرین سلیمی، مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، ناهید کیانی، مهلا مومن‌زاده و ملیکا میرحسینی با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از ۱۷۹ کشور، از دوم تا هشتم آبان ماه در شهر ووشی چین برگزار می‌شود.