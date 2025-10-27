به مناسبت گرامیداشت سالروز تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار طی مراسمی در مرکز خیریه نگهداری معلولین نوشیروانی بابل از پرستاران این مجموعه تجلیل به عمل آمد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - بزرگی مدیرعامل مرکز خیریه نگهداری معلولین نوشیروانی بابل با بیان اینکه پرستاران فرشتگان خاموش این سرزمین‌اند، گفت: پرستاران جانبازان عرصه سلامت هستند و ما هم به احترام این مقام والا که در تقویم هم با ولادت حضرت زینب سلام الله همسو گردیده جهت گرامیداشت و اندکی قدردانی از زحماتشان این مراسم را برگزار می‌کنیم.

او افزود: مرکز خیریه نگهداری معلولین نوشیروانی بابل ۱۰۷ پرسنل دارد که از این تعداد ۱۰ نفر بصورت تخصیصی وظیفه پرستاری را عهده دارند ولی اگر غیر تخصصی در نظر بگیریم تمام این عزیزان پرستاران این فرشتگان زمینی محسوب می‌شوند و با مجموعه‌های دیگر بسیار متفاوتن‌اند.

مدیر عامل مرکز خیریه نگهداری معلولین نوشیروانی بابل با اشاره بر حساسیت و مشغله‌های پرستاران این مرکز، گفت: دایره فعالیتی پرستاران این مرکز با دیگر پرستاران زحمتکش به مانند بیمارستان بسیار متفاوت است چرا که این عزیزان با افرادی رو‌به‌رو هستند که هیچ اختیاری از خود ندارند، بطور مثال اگر در بیمارستان مریضی مشکلی داشته باشد بیان می‌کند ولی در اینجا متفاوت است و خود پرستار با ارتباط چشمی و حسی و درکی که در طی این سال‌ها با این فرشتگان داشته می‌بایست مشکلش را مشخص و برطرف کند.

بزرگی ادامه داد: به دلیل حجم بالای فعالیت یک پرستار در این مرکز چندین کار رد انجام می‌دهد اگر بخواهم ساده بگویم رابطه پرستاران با فرشتگان این مرکز به مانند مادر و فرزند است و خود بار‌ها شاهد بودم که از تایم استراحت خود چشم پوشی کردند و برای تیمار این عزیزان به محل کار آمدند و این حسی است فراتر از پرستار و مریض.

