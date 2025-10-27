باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد آقامیری با اشاره به کاهش ترافیک معابر جنوب غرب پایتخت با بهره‌برداری از تقاطع غیر همسطح میدان فتح، اظهار کرد: فاز اول تا چهارم این طرح در ایام اخیر افتتاح شده و فاز پنجم یا به عبارتی آخر آن تا پایان آبان ماه آماده بهره‌برداری خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: ساکنان و معتمدین محلات این منطقه در مورد اثرگذاری اجرای این طرح بر ترافیک آن محدوده، گزارشات روزانه به ما ارائه می‌دهند و به اذعان آنها تاثیر بسیار خوبی بر کاهش ترافیک داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اقدامات فنی و عمرانی خوبی در این طرح انجام شده است، خاطرنشان کرد: اگر فاز پنجم طرح در محور شمال به جنوب از میدان آزادی به میدان فتح به بهره‌برداری برسد، قطعاً اثرگذاری آن بر کنترل ترافیک بیشتر خواهد بود.

آقامیری با اعلام اینکه تا پایان سال فاز اول آزادراه شهید شوشتری به طول ۹ کیلومتر افتتاح خواهد شد، گفت: برای اجرای فاز دوم این طرح هنوز با سازمان محیط زیست به توافق نرسیده‌ایم؛ ۶ کیلومتر از این مسیر از سرخه حصار عبور می‌کند که سه طرح مختلف برای اجرای این مسیر به سازمان محیط زیست ارائه دادیم، اما مورد تأیید قرار نگرفت.

وی یادآور شد: اگر این موافقت صورت می‌گرفت در طول دو سال اخیر فاز دوم آزادراه شهید شوشتری را نیز اجرا می‌کردیم و این طرح را به نتیجه می‌رساندیم؛ چراکه در مسیر این آزادراه نه معارض تأسیساتی دارد و نه معارض ملکی.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که عدم اجرای فاز دوم باعث نیمه‌کاره ماندن و نقص در فاز اول نخواهد شد، اعلام کرد: فاز اول این طرح به بزرگراه هجرت متصل خواهد شد و عدم اجرای فاز دوم، خللی در تکمیل فاز اول آن ایجاد نمی‌کند.

منبع: شهر