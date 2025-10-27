باشگاه خبرنگاران جوان - محسن قضاتلو با اشاره به آخرین وضعیت مجتمع پردازش پسماند‌های ساختمانی آبعلی اظهار کرد: هم اکنون به طور متوسط ۱۳ هزار تن پسماند ساختمانی در روز به این مجتمع وارد می‌شود. در این مجتمع چهار کارخانه فعال بازیافت پسماند‌های ساختمانی وجود دارد و یک کارخانه دیگر نیز در دست احداث است.

وی با بیان اینکه ظرفیت فعلی بازیافت پسماند‌های ساختمانی و عمرانی در مجتمع آبعلی معادل حدود ۶۰ درصد از کل حجم خاک و نخاله تولیدی در سطح شهر تهران است، افزود: کارخانه جدید که عملیات ساخت آن تا پیش از خردادماه زمان‌بندی شده بود، به دلیل مشکلات اداری و تأخیر در صدور مجوز‌های لازم با وقفه روبه‌رو شد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تجهیزات خط تولید نصب شده است، اما به‌دلیل عدم صدور سند بهره‌برداری مجتمع آبعلی از سوی اداره کل منابع طبیعی استان تهران، امکان آغاز فعالیت رسمی وجود ندارد.

قضاتلو ادامه داد: فرایند صدور این سند در دست انجام است و در آخرین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکلات مالی مربوط به هزینه‌های مورد مطالبه اداره کل منابع طبیعی برطرف شد و اکنون مراحل پایانی طی می‌شود. به محض صدور سند، آن به سرمایه‌گذار تحویل داده خواهد شد تا نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام و تولید را آغاز کند.

وی با اشاره به قول مسئولان منابع طبیعی مبنی بر تسریع در صدور مجوز افزود: طبق وعده داده شده، سند بهره‌برداری ظرف دو تا سه ماه آینده صادر می‌شود و در صورت تحقق این وعده، سرمایه‌گذار نیز اعلام کرده است که حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت سند، مجوز بهره‌برداری از وزارت صمت را اخذ و فعالیت کارخانه را آغاز خواهد کرد.

قضاتلو با اشاره به مشکلات ساختاری در مسیر توسعه فعالیت‌های بازیافت پسماند‌های ساختمانی گفت: در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری، مشکلات قراردادی و نبود زمین دارای سند معتبر برای مشارکت شهرداری بوده است. با پیگیری‌های مستمر سازمان، این مشکل در حال رفع است و پیش‌بینی می‌شود روند توسعه پروژه‌های بازیافت سرعت بیشتری بگیرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش مجتمع آبعلی در چرخه مدیریت پسماند‌های ساختمانی پایتخت، اظهار کرد: مجتمع آبعلی یکی از مهم‌ترین مراکز بازیافت پسماند‌های ساختمانی است و با تکمیل پروژه‌های در حال احداث و رفع موانع اداری، می‌تواند به مرکز اصلی تولید مصالح بازیافتی در تهران تبدیل شود. هدف ما این است که تا سال آینده با بهره‌برداری از کارخانه جدید، سهم بازیافت پسماند‌های ساختمانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

منبع: شهر