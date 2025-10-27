باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان با اشاره به برگزاری باشکوه و استقبال پرشور مردم سنندج از مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: مردم با حضور گسترده خود در این مسابقات فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای رقم زدند.

حجت الاسلام کاروند افزود:روز گذشته بخش رقابتی این مسابقات به خود پایان داد و نفرات برگزیده هر بخش مشخص شد.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته‌های حفظ کل، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و هم خوانی به رقابت پرداختند، بیان کرد: حدود ۱۰۰ نفر از برگزیدگان این مسابقات به مرحله بعدی راه یافتند.

حجت الاسلام کاروندبا بیان اینکه رقابت در رشته قرائت بیش از سایر رشته‌ها بود، افزود:مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات عصر امروز ساعت ۱۷:۳۰ در مجمتع فجر سنندج برگزار می‌شود.

چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ۲۶ مهرماه تا ۵ آبان‌ماه به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج و با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار شد.