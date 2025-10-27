سرمربی سابق پرسپولیس از رفتار مدیران این تیم به شدت دلخور است و حاضر به دیدار با آنها نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام اوسمار ویرا بعد از یک دور مذاکرات فشرده، پیش‌نویس قرارداد خود با پرسپولیس را امضا کرد تا دوباره هدایت سرخ‌پوشان را بر عهده بگیرد.

درحالی که قرار بود امروز بعد از برگزاری جلسه بین مدیران باشگاه پرسپولیس و وحید هاشمیان، این مربی به صورت توافقی از جمع سرخ‌پوشان جدا شود اما شب گذشته این باشگاه به صورت رسمی پایان همکاری با هاشمیان را اعلام کرد تا همه چیز برای حضور مجدد اوسمار بر روی نیمکت قرمزها مهیا شود. البته این جلسه قرار بود روز گذشته برگزار شود که هاشمیان حاضر به شرکت در این جلسه نشد و آن را به امروز موکول کرد.

دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست

گفته می‌شود هاشمیان بعد از پیروزی در مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر انتظار داشته تا رفتار بهتری با او از سوی مدیریت باشگاه شود اما مدیران باشگاه در کمال ناباوری در تمرینات روز بعد از بازی از طرف محمد انصاری به این مربی اعلام می‌کنند که وی در تمرینات پرسپولیس دیگر حاضر نشود و همین موضوع باعث دلخوری هاشمیان از مدیران پرسپولیس شده و به همین دلیل او حاضر نیست با آنها دیدار کند.

پیام‌های بازنشر شده هاشمیان در خصوص جدایی خود از جمله پیام افشین پیروانی و عدم توجه هاشمیان به پیام‌های باشگاه به خوبی بیانگر دلخوری هاشمیان از مدیران این تیم است. حدادی نیز امروز در واکنش به سوال خبرنگاران در خصوص عدم حضور هاشمیان در باشگاه پرسپولیس نیز گفت: تلفنی با او صحبت می‌کنیم.