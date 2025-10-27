به مناسبت هفته پدافند غیرعامل امروز زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزا کوچک رشت برگزار شد.

محمد حیدری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان در حاشیه این مراسم بر لزوم ترویج فرهنگ توسعه تاب آوری در بستر ایمن سازی زیرساخت‌ها و تثبیت فرایند‌ها در مواقع لزوم تأکید کرد و نقش جامعه دانش آموزی در ترویج این مقوله مهم و بازدارنده را موثر دانست.

او همچنین از افتتاح ۲۸۰ طرح پدافندی با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در هفته پیش رو خبر داد و رویکرد هفته پدافند غیرعامل را تمرکز بر آموزش همگانی با هدف تحقق شعار تاب آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی اعلام کرد.

بهرام صفری، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت هم در این مراسم از آمادگی مدارس برای جذب و ترویج آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل بین دانش آموزان خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت بزرگ فرهنگیان، اثر بخشی کارکرد‌های آموزشی مرتبط با اقدامات پدافندی امکانپذیر است.

همچنین در پایان این مراسم از ۲ دانش آموز برتر دبیرستان استعداد‌های درخشان میرزاکوچک رشت که در المپیاد‌های ملی و علمی موفق به کسب مدال طلا و نقره شده بودند، تجلیل شد.

۵ تا ۱۱ آبان ماه، هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است تا روندی سازنده برای ارتقاء تاب آوری‌ها نهادینه شود.

