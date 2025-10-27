باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیاز‌های بشر است و به دنبال سرپناه است. از این رو تعاونی‌های مسکن به عنوان یکی از ابزار‌های مهم در اختیار افراد قرار گرفت تا صاحب سرپناه شوند. اما این روز‌ها جمعی از بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و دیگر کارکنان تعاونی با حدود ۴۰ هزار عضو که در شهرک زیتون واقع در منطقه سرخه حصار ثبت نام کردند؛ مدت ۳۷ سال است که در انتظار تکمیل واحد‌های خود هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام رسانه محترم جمعی از بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و دیگر کارکنان تعاونی‌ها متشکل از ۳۳ تعاونی با حدود ۴۰ هزار عضو حدود ۳۷ سال پیش بر اساس قانون تأمین مسکن کارکنان دولت، زمینی با سند رسمی در منطقه سرخه‌حصار (شهرک زیتون) شهر تهران خریداری کرده‌اند. با وجود پیگیری‌های مکرر، تاکنون از حق قانونی خود محروم مانده‌اند. از رسانه‌ها می‌خواهند صدای آنها باشید. با توجه به ابعاد گسترده این موضوع و اهمیت آن برای قشر بازنشسته کشور، از آن رسانه وزین دعوت می‌شود با حضور در این مراجعه نسبت به تهیه و انتشار گزارش میدانی و انعکاس صدای این قشر زحمتکش اقدام نمایند.