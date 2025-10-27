وزیر خارجه چین در آستانه دیدار مورد انتظار روسای جمهور چین و آمریکا، ضمن تاکید بر لزوم شکل‌گیری یک جهان چندقطبی، خواستار پایان یافتن جنگ تجاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وانگ یی، وزیر خارجه چین بر ضرورت جهان چندقطبی تأکید کرد و پیش از دیدار آتی رؤسای جمهور چین و آمریکا، خواستار پایان دادن به جنگ‌های تجاری شد.

وانگ یی، روز دوشنبه طی نشستی در پکن، خواستار پایان دادن به سیاسی کردن مسائل اقتصادی و تجاری، تجزیه ساختگی بازار‌های جهانی، و استفاده از جنگ‌های تجاری و نبرد‌های تعرفه‌ای شد.

او اشاره کرد که خروج مکرر از توافق‌نامه‌ها و بازگشت از تعهدات، و در عین حال، شتاب برای ایجاد ائتلاف‌ها و گروه‌بندی‌ها، همگی رویکرد چندجانبه‌گرایی را در معرض چالش‌هایی بی‌سابقه قرار داده است.

در همین راستا اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و پکن درباره چارچوب یک توافق تجاری بالقوه به توافق رسیده‌اند که در دیدار سران ۲ کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. او بیان کرد که این توافق شامل «توافق نهایی» در مورد فعالیت‌های تیک‌تاک در آمریکا و تعویق کنترل‌های سختگیرانه‌تر چین بر مواد معدنی کمیاب است.

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، او با اعمال یا تهدید به اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات از کشورهای مختلف ادعا کرده که این سیاست به رونق تولید و اشتغال در آمریکا کمک می‌کند. این رویکرد منجر به امضای توافق‌های تجاری جدید با کشورهایی از جمله بریتانیا شده است.

با این حال، چین هدف اصلی تهدیدات تعرفه‌ای سنگین‌تر ترامپ بوده است. پکن نیز در پاسخ، اقدامات متقابلی را اعمال کرده اما دو طرف توافق کرده‌اند که تا زمان مذاکره برای دستیابی به توافق تجاری، از اجرای تعرفه‌های جدید خودداری کنند.

با این وجود، اوایل ماه جاری ترامپ تهدید کرد که از ماه نوامبر تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این تهدید در واکنش به تصمیم چین برای تشدید محدودیت‌های صادرات مواد معدنی کمیاب به آمریکا بود؛ موادی که برای تولید بسیاری از محصولات الکترونیکی، از پنل‌های خورشیدی تا گوشی‌های هوشمند حیاتی هستند.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ تجاری ، چین و آمریکا
