باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - نخعی مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به جدیدترین مدلهای پیشبینی اقلیمی گفت: در چهار ماه آینده، میانگین دما در سطح استان نیم تا یک درجه بالاتر از میزان نرمال خواهد بود. این افزایش دما نشانگر تداوم گرمایش نسبی و شرایط گرمتر از حالت معمول است.
او افزود: بررسیها حاکی از آن است که بارشهای فصل پاییز کمتر از میانگین نرمال خواهد بود؛ در حالی که میانگین بارش پاییز در استان حدود ۱۹ میلیمتر است، انتظار میرود تا ۱۰ میلیمتر کاهش نسبت به شرایط معمول رخ دهد.
نخعی بیانکرد: در فصل زمستان، میانگین بارش حدود ۶۷.۲ میلیمتر برآورد میشود و پیشبینیها نشان میدهد شرایط بارندگی در این فصل نزدیک به حالت نرمال خواهد بود. با این حال، تغییرات اقلیمی سبب شده بخش عمده بارشها به پایان زمستان و اوایل بهار منتقل شود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر گرمایش جهانی و تغییرات الگوهای فصلی ادامه داد: این تغییر در زمانبندی بارشها میتواند بر محصولات راهبردی استان از جمله زرشک اثرگذار باشد، هرچند زرشک از گیاهان مقاوم در برابر شرایط خشک محسوب میشود.
او عنوان کرد: وقوع بارش بهموقع نقش مؤثری در افزایش عملکرد و کیفیت زرشک دارد و از آنجا که معیشت بسیاری از روستاییان وابسته به این محصول است، اطلاعرسانی دقیق شرایط جوی برای برنامهریزی کشاورزان اهمیت حیاتی دارد.
نخعی با اشاره به شرایط لازم برای شکلگیری بارندگی تصریح کرد: وجود رطوبت مناسب، هستههای تراکم گرد و غبار، دمای نزدیک به نقطه شبنم و وجود جریان صعودی ناپایدار، چهار شرط اصلی برای وقوع بارش در منطقه هستند.
مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: در سطح استان حدود ۱۱۰ ایستگاه هواشناسی فعال است که شامل ایستگاههای باران سنجی، اقلیمشناسی، فرودگاهی، پایش گرد و غبار و جادهای میشوند. از میان آنها ۲۶ ایستگاه خودکار اطلاعات را بهصورت لحظهای ارسال میکنند.
بیشتر بخوانید
او گفت: با توجه به پهناوری خراسان جنوبی، افزایش تعداد ایستگاهها ضرورتی است تا شناخت دقیقتری از اقلیم منطقه حاصل شود؛ دادههای برداشتی از این ایستگاهها مبنای تجزیه و تحلیل نقشههای هواشناسی و پیشبینی پدیدههای جوی از جمله بارش، یخبندان، طوفان و بادهای شدید است.
نخعی افزود: اساس کار هواشناسی بر دو محور پایش جو و پیشبینی شرایط جوی است. اطلاعات مشاهدهشده شامل فشار، دما، رطوبت، جهت و سرعت باد و نوع ابرها به صورت منظم ثبت و در قالب کدهای استاندارد ارسال میشوند تا مبنای پیشبینیهای آینده قرار گیرند.
نخعی افزود: یکی از خدمات اصلی اداره کل هواشناسی، پیشبینیهای تخصصی کشاورزی است که در قالب جلسات مشورتی با کارشناسان جهاد کشاورزی استان، دو بار در هفته برگزار میشود. در این جلسات با تحلیل وضعیت جوی روزهای آینده، توصیههایی کاربردی برای کشاورزان، باغداران و گلخانهداران صادر میشود.
مدیرکل هواشناسی بیان کرد: بر اساس همین پیشآگاهیها، در یخبندان زودرس ۱۴ مهرماه امسال در منطقه سرپیشه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشاورزی مبنای اقدامات پیشگیرانه بود و از وارد شدن خسارت به محصولات جلوگیری شد. ارزش افزوده ناشی از این پیشنگری بیش از ۵۸ میلیارد تومان برآورد شد که به نفع کشاورزان استان رقم خورد.
او ضمن قدردانی از کارشناسان و نیروهای فعال در بخشهای پایش، پیشبینی و پشتیبانی استان ادامه داد: با وجود کاهش نیرو در سالهای اخیر، کارکنان هواشناسی خراسان جنوبی شبانهروز برای پایش شرایط جوی و ارائه خدمات دقیق به مردم تلاش میکنند و هدف اصلی این مجموعه، کاهش خسارات ناشی از مخاطرات آب و هوایی و ارتقای امنیت اقتصادی کشاورزان است.