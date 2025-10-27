رئیس پلیس آگاهی فراجا از دستگیری فردی خبر داد که با وعده پرداخت سود ۴۰ درصد بیش از ۳ هزار میلیارد ریال سرمایه شهروندان را جذب و متواری شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد قنبری اظهار کرد: تحقیقات اولیه درباره پرونده‌های سرمایه گذاری در بازار طلا در یکی از استان‌های غربی کشور نشان می‌داد که فردی با هویت معلوم از فعالان سابق بازار طلا، با وعده سود بالا اقدام به جذب سرمایه شهروندان کرده و پس از دریافت وجوه، به تعهدات خود عمل نکرده و متواری شده است.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و همکاری مرزبانی متهم در حین خروج غیرقانونی از کشور شناسایی و دستگیر شد و پس از طی مراحل قضایی، تحویل پلیس آگاهی شد و در تحقیقات تخصصی اعتراف کرد که با وعده پرداخت سود ۴۰ درصد، سرمایه حدود ۵۲ شهروند را به مبلغ بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جذب کرده و به دلیل نوسانات بازار و سودجویی، قادر به بازپرداخت آن نبوده است.

وی با بیان اینکه از اعتماد به وعده سود‌های غیرواقعی و بالا خودداری کنید، زیرا این موارد نشانه کلاهبرداری است، در این خصوص به شهروندان توصیه کرد: پیش از سرمایه گذاری صحت و اعتبار فرد یا مجموعه سرمایه گذار را به دقت بررسی و در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، مراتب را فوری از طریق پلیس آگاهی با سامانه ۱۱۰ گزارش دهید.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری کلاهبردار
خبرهای مرتبط
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
پس از ۴ سال تحقیقات پلیسی؛
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
تله گذاری موفق کارآگاهان پلیس برای سارقان موبایل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
آخرین اخبار
رئیس قوه قضاییه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست
انصاری: بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی پایدار نیست
خدمات‌رسانی بیش از ۱۵ هزار پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
۴۸ میلیون تخلف رانندگی به پلیس فراجا ارسال شده است
۲۲۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین برای تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌های سنگین در تهران
سخنگویی در شهرداری تهران عنوان اداری نیست
«فستیوال ملی جوانان»؛ نمایش شور و اراده نسل آینده ایران
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش به مجموعه‌های زیان‌ده
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت
تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد