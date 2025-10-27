باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روز پرستار، روز سفیدپوشان عرصه سلامت + فیلم

پنجم جمادی الاول روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است و به همین مناسبت این روز را روز پرستار می‌نامند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجم جمادی الاول سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) بانوی صبر و استقامت روز پرستار نامگذاری شده است.

روزی برای قدردانی از تلاش خالصانه پرستاران که با تاسی از آن حضرت پیام آور سلامت و انسانیت هستند.

 

