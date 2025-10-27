باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب کمری روز دوشنبه در نشست شورای مبادلات مرزی در مهران با حضور مدیر گمرک زرباطیه عراق اظهار کرد: مقصد این کالاها کشورهای اردن و سوریه است که متاسفانه با وجود انجام تشریفات گمرکی هنوز مقام‌های عراقی اجازه خروج آنها را صادر نکرده و در مرز دپو شده‌اند که این باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

وی ادامه داد: این کالاها بیشتر میلگرد و شمش آهن هستند که حجم زیادی از محوطه بازارچه مرزی مهران را اشغال کرده‌اند.

مدیرکل گمرکات ایلام از صادرات یک‌میلیون و ۴۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸۶۶ میلیون دلار در هفت ماهه سال جاری از طریق مرز بین المللی مهران خبر داد و گفت که ۶۷ هزار تن کالای ترانزیتی نیز از این مرز به خارج از کشور صادر شده است.

کمری با بیان این که درآمد گمرک مهران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۵ میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: پروانه گذر موقت برای پنج هزار و ۳۳۷ خودرو شخصی از مرز مهران به داخل کشور در مدت یاد شده صادر شده است.

مدیرکل گمرک زرباطیه عراق نیز در این نشست خواستار رعایت مفاد توافق‌های انجام شده میان مسئولان دو مرز مهران و زرباطیه به ویژه در خصوص قیمت حمل کالاها و تردد کامیون‌ها شد.

عمید هاتف اظهار کرد: روزانه ۴۰۰ خودرو در دستگاه ایکس‌ری تردد می‌کنند و در تلاش هستیم این دستگاه‌ها در دو مسیر برای افزایش سرعت تردد قرار بگیرند.

وی افزود: گمرک زرباطیه به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و ترخیص خودروها انجام می‌گیرد و مشکلاتی که در تاخیرها وجود دارد، مربوط به ترخیص‌کاران است.

مدیر گمرک زرباطیه عراق گفت: صادرات و واردات مواد غذایی در هر کشوری تابع قوانین خاص است و باید تاریخ انقضا، بهداشت، استاندارد و سلامت مواد غذایی بررسی و تایید شود.

هاتف در باره بحث ورود میلگرد به عراق نیز گفت: ورود میلگرد به این کشور تنها از طریق دو مرز امکان پذیر است.

مدیر گمرک زرباطیه عراق در خصوص دپو کالاها در مرز مهران گفت: کالاهای دپو شده تنها از مرزهای خسروی و چزابه اجازه ورود دارند و حل موضوع دپو کالاها در مرز مهران نیازمند رایزنی از طریق سفارت عراق است.

وی ادامه داد: محوطه پایانه زرباطیه عراق دارای فضای محدودی است و به همان اندازه به خودروها اجازه عبور می‌دهیم تا مشکلی ایجاد نشود.

مدیر گمرک زرباطیه عراق یادآور شد: تعدادی از شرکت‌ها در خصوص استاندارد کالاها و محصولات ارزیابی‌ها را انجام می‌دهند و آزمایشگاه مرز عراق نیز در همان روز مواد غذایی را بررسی می‌کند، پیش از این گواهی استاندارد از بغداد پس از ۱۰ روز صادر می‌شد که اکنون این رویه تغییر کرده است.

منبع: ایرنا