باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعترافات دیرهنگام رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره اینکه ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، گفت: تجربه‌ ایران نشان داد که قدرتمند شدن و استفاده از ابزارهای قدرت، به تأمین منافع کشور منتهی می‌شود. رفتار گروسی را قبل از جنگ و بعد از جنگ با هم مقایسه کنید. قبل از جنگ، آنها کاری را انجام دادند که مورد سوءاستفاده‌ی کشورهای غربی، ناتو و اسرائیل قرار گرفت و آن جنگ را پدید آوردند، اما اقتدار ایران، پیروزی ایران و بهره‌گیری ایران از توانمندی‌های درونی خود سبب شد که اکنون طرف مقابل ما که بخشی از آن دولت‌ها و بخشی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند، متوجه شوند که با ایران نمی‌توانند مانند برخی از کشورهای دیگر رفتار کنند. ایران آن‌قدر مقتدر است که از پسِ کارهای خود برمی‌آید، از منافع خود دفاع و آن را تأمین می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: اکنون ۱۳۰ کشور دنیا بیانیه‌ای امضا کرده‌اند که به نفع ایران است. چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران، وظایف، تکالیف و حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند و این یعنی قدرتمندتر شدن کشورهای آسیایی و بدین معناست که ایران، به‌عنوان یک قدرت نوظهور منطقه‌ای، می‌تواند دیدگاه‌ها و مواضع خود را در سطح بین‌المللی نیز دنبال کند بنابراین، این فرصت، یک فرصت بی‌نظیر تاریخی در دوران معاصر است که طی آن، تک‌قطبی شدن، یک‌جانبه‌گرایی‌های مورد نظر آمریکا، زورگویی‌های کشورهای عضو ناتو و سه کشور اروپایی مهار می‌شود و اقتدار آسیایی و هم‌پیمانی کشورهایی که چندجانبه‌گرایی را دنبال می‌کنند، تقویت خواهد شد و از این فرصت باید به‌خوبی استفاده کنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید معدود افرادی نیز در داخل کشور که پیش‌تر مسئولیت داشته‌اند، در مواضع دولتی، باید به این نکته توجه کنند که برای دیده شدن، زمان‌های دیگری نیز وجود دارد. این مقطع تاریخی، زمانی است که احزاب، جریان‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌ها، مقامات دولتی و نهادهای تأثیرگذار کشور باید وحدت داشته باشند تا بتوانیم منافع ملت را در بالاترین سطح تأمین کنیم؛ در غیر این صورت، اگر سخنانی بگوییم که هم‌پیمانان ما را دلخور کند یا اقداماتی انجام دهیم که مثلاً فردی، جریانی یا حزبی دیده شود، اما در کنار آن، منافع ایران نادیده گرفته شود، این رفتار شایسته‌ی بلوغ و رشد ایرانیان نیست.

مقتدایی گفت: ایرانیان نشان داده‌اند که در تأمین منافع خود هم جدی هستند، هم اراده دارند و هم توانمندی‌های عظیمی را با همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کرده‌اند و این فرصت را باید مغتنم شمرد.



