نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران، وظایف، تکالیف و حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعترافات دیرهنگام رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره اینکه ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، گفت: تجربه‌ ایران نشان داد که قدرتمند شدن و استفاده از ابزارهای قدرت، به تأمین منافع کشور منتهی می‌شود. رفتار گروسی را قبل از جنگ و بعد از جنگ با هم مقایسه کنید. قبل از جنگ، آنها کاری را انجام دادند که مورد سوءاستفاده‌ی کشورهای غربی، ناتو و اسرائیل قرار گرفت و آن جنگ را پدید آوردند، اما اقتدار ایران، پیروزی ایران و بهره‌گیری ایران از توانمندی‌های درونی خود سبب شد که اکنون طرف مقابل ما که بخشی از آن دولت‌ها و بخشی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند، متوجه شوند که با ایران نمی‌توانند مانند برخی از کشورهای دیگر رفتار کنند. ایران آن‌قدر مقتدر است که از پسِ کارهای خود برمی‌آید، از منافع خود دفاع و آن را تأمین می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: اکنون ۱۳۰ کشور دنیا بیانیه‌ای امضا کرده‌اند که به نفع ایران است. چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران، وظایف، تکالیف و حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند و این یعنی قدرتمندتر شدن کشورهای آسیایی و بدین معناست که ایران، به‌عنوان یک قدرت نوظهور منطقه‌ای، می‌تواند دیدگاه‌ها و مواضع خود را در سطح بین‌المللی نیز دنبال کند بنابراین، این فرصت، یک فرصت بی‌نظیر تاریخی در دوران معاصر است که طی آن، تک‌قطبی شدن، یک‌جانبه‌گرایی‌های مورد نظر آمریکا، زورگویی‌های کشورهای عضو ناتو و سه کشور اروپایی مهار می‌شود و اقتدار آسیایی و هم‌پیمانی کشورهایی که چندجانبه‌گرایی را دنبال می‌کنند، تقویت خواهد شد و از این فرصت باید به‌خوبی استفاده کنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید معدود افرادی نیز در داخل کشور که پیش‌تر مسئولیت داشته‌اند، در مواضع دولتی، باید به این نکته توجه کنند که برای دیده شدن، زمان‌های دیگری نیز وجود دارد. این مقطع تاریخی، زمانی است که احزاب، جریان‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌ها، مقامات دولتی و نهادهای تأثیرگذار کشور باید وحدت داشته باشند تا بتوانیم منافع ملت را در بالاترین سطح تأمین کنیم؛ در غیر این صورت، اگر سخنانی بگوییم که هم‌پیمانان ما را دلخور کند یا اقداماتی انجام دهیم که مثلاً فردی، جریانی یا حزبی دیده شود، اما در کنار آن، منافع ایران نادیده گرفته شود، این رفتار شایسته‌ی بلوغ و رشد ایرانیان نیست.

مقتدایی گفت: ایرانیان نشان داده‌اند که در تأمین منافع خود هم جدی هستند، هم اراده دارند و هم توانمندی‌های عظیمی را با همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کرده‌اند و این فرصت را باید مغتنم شمرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو


 

 

برچسب ها: روابط ایران و روسیه ، روابط ایران و چین ، چین و روسیه ، رافائل گروسی
خبرهای مرتبط
مقتدایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
توقف فعالیت سفارت آمریکا در ایران باعث پیروزی انقلاب شد/ برخی از آزادی بیان سوءاستفاده می‌کنند
مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص NPT باید طبق قانون مصوب مجلس باشد
مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت محوریت دیپلماسی با همسایگان را به خوبی پیش برده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قالیباف: برای توزیع جمعیت چاره‌اندیشی کنیم
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
روابط ایران و عمان در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است
جلالی: ریشه اظهارات اختلافی در مورد روسیه، خارج ایران است
چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند
آخرین اخبار
چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
قالیباف: برای توزیع جمعیت چاره‌اندیشی کنیم
روابط ایران و عمان در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است
جلالی: ریشه اظهارات اختلافی در مورد روسیه، خارج ایران است
سرلشکر صفوی: جنگ کریدورها، میدان تازه‌ای برای نقش‌آفرینی راهبردی ایران است
پزشکیان: دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان را کاهش می‌دهند
عارف: حق نداریم حتی برای لحظه‌ای متوقف شویم
قالیباف: وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست
محسن رضایی: دشمن منتظر فرصت برای ماجراجویی است
عراقچی: دفاع همه‌جانبه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از اولویت‌های اساسی در دستگاه سیاست خارجی است
انتقاد پزشکیان از مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک کردن نظام اداری
پزشکیان: ایران و عمان در فراز و نشیب‌های منطقه‌ای، همواره یاور یکدیگر بوده‌اند
دعوت رسمی وزیر کشور عمان از لاریجانی برای سفر به مسقط/ تأکید بر گسترش همکاری‌ها
بقائی: ما به سازمان ملل متحدی ایمان داریم که نماینده واقعی حقوق ملت‌ها باشد
مهاجرانی: دارایی بانک آینده تکافوی بدهی‌ها را نداشته باشد، سهامدارانش متقبل پرداخت می‌شوند
سردار پاکپور: فرهنگ جامعه باید اهمیت کار پرستاری و دشواری آن را بشناسد
عارف: اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف برنامه هفتم دست یابیم
مطالبه نمایندگان مجلس و مردم محاکمه علی انصاری است
ولایتی: ایران، چین و روسیه نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند
برنامه مجلس پیش بردن نیازهای قانونی برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی است
برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۵ آبان
استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدیریت مؤثر مرزها در دستورکار اجلاس اکو