باشگاه خبرنگاران جوان - پارک ارم با هدف ترویج فرهنگ زیستمحیطی، دسترسی برابر به فضاهای تفریحی-آموزشی، حمایت از حضور فعال دانشآموزان و اقشار آسیبپذیر جامعه و تقویت حساسیت نسبت به حفاظت از محیط زیست اعلام میکند که در روز «۱۳ آبان - روز دانشآموز» ورود برای همهٔ بازدیدکنندگان از جمله خانوادهها، مؤسسات و گروههای اجتماعی بهصورت کاملاً رایگان خواهد بود.
در این روز برنامههای ویژهٔ آموزشی و سرگرمی شامل بازدید راهنماییشده و غذادهی به حیوانات در حضور میهمانان تدارک دیده شده است. تیم مراقبان و مربیان باغ وحش آمادهاند تا با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و ایمنی، تجربهای آموزنده و خاطرهانگیز را برای بازدیدکنندگان فراهم کنند.
ساعت بازدید از باغ وحش ارم در روز ۱۳ آبان، ۱۰ تا ۱۷خواهد بود.
منبع: روابط عمومی باغ وحش ارم