بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان همزمان با روز دانش‌آموز برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارک ارم با هدف ترویج فرهنگ زیست‌محیطی، دسترسی برابر به فضا‌های تفریحی-آموزشی، حمایت از حضور فعال دانش‌آموزان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تقویت حساسیت نسبت به حفاظت از محیط زیست اعلام می‌کند که در روز «۱۳ آبان - روز دانش‌آموز» ورود برای همهٔ بازدیدکنندگان از جمله خانواده‌ها، مؤسسات و گروه‌های اجتماعی به‌صورت کاملاً رایگان خواهد بود.

در این روز برنامه‌های ویژهٔ آموزشی و سرگرمی شامل بازدید راهنمایی‌شده و غذادهی به حیوانات در حضور میهمانان تدارک دیده شده است. تیم مراقبان و مربیان باغ وحش آماده‌اند تا با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی، تجربه‌ای آموزنده و خاطره‌انگیز را برای بازدیدکنندگان فراهم کنند.

 ساعت بازدید از باغ وحش ارم در روز ۱۳ آبان، ۱۰ تا ۱۷خواهد بود.

منبع: روابط عمومی باغ وحش ارم

برچسب ها: باغ وحش ارم ، روز دانش آموز ، ۱۳ آبان
خبرهای مرتبط
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
باغ وحش ارم اسب ورزشی ندارد
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
آخرین اخبار
رئیس قوه قضاییه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست
انصاری: بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی پایدار نیست
خدمات‌رسانی بیش از ۱۵ هزار پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
۴۸ میلیون تخلف رانندگی به پلیس فراجا ارسال شده است
۲۲۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین برای تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌های سنگین در تهران
سخنگویی در شهرداری تهران عنوان اداری نیست
«فستیوال ملی جوانان»؛ نمایش شور و اراده نسل آینده ایران
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش به مجموعه‌های زیان‌ده
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت
تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد