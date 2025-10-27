بارگیری نخستین محموله صادراتی شمش فولادی از قم به ترکیه

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجید ارجونی گفت: این اقدام در راستای توسعه حملونقل بینالمللی ریلی، تحقق برنامه حمل بینالمللی تکلیفی ادارهکل راهآهن قم و افزایش سهم ریل در صادرات کالاهای صنعتی انجام گرفته است.
مدیرکل راهآهن قم افزود: با جذب چهار هزار و ۵۰۰ تن بار صادراتی شامل شمش فولادی و میلگرد از ایستگاه پرندک، در مجموع ۴۰ واگن لبهبلند اروپایی که پیشتر بار خمیرکاغذ وارداتی از ترکیه را در شهر صنعتی کاوه تخلیه کرده بودند، برای بارگیری در اختیار ایستگاه پرندک قرار گرفتند.
مدیرکل راهآهن قم ادامه داد: پس از پایان بارگیری ۲ هزار تن شمش فولادی، عملیات بارگیری میلگرد نیز آغاز خواهد شد که این روند بیانگر پویایی تبادلات صادراتی از مسیر ریلی است.
ارجونی با تأکید بر نقش ایستگاه پرندک در حملونقل بینالمللی ریلی گفت: موقعیت جغرافیایی مناسب این ایستگاه و زیرساختهای فراهمشده، زمینهساز افزایش صادرات کالاهای صنعتی از مسیر ریلی به مقاصد برونمرزی بهویژه کشورهای همسایه شدهاست.
مدیرکل راهآهن قم بیان کرد: راهآهن قم با بهرهگیری از ظرفیت ایستگاههای فعال خود، در مسیر توسعه صادرات و کاهش هزینههای حملونقل صنایع داخلی، نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا میکند.
راه آهن قم بیشاز ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۶۳ کیلومتر خطوط فرعی دارد و متشکل از ۱۸ ایستگاه است.
اتصال و ارتباط با خطوط راهآهن اصفهان، اراک و محور جدید و قدیم تهران، ورود و خروج بیش از هشت هزار مسافر در روز، ورود و خروج بیش از ۳۲ هزار واگن باری در ماه، ورود و خروج روزانه ۴۸ رام قطار مسافری و ۹۰۰ رام قطار باری و واقعشدن در مرکز کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از ویژگیهای راهآهن قم میباشد.
قرار داشتن ایستگاه راهآهن در مرکز شهر در فاصله نزدیک به حرم حضرت معصومه (س) و عبور خط راهآهن از داخل شهر و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در راستای توسعه خدمات شهری از دیگر ویژگیهای راهآهن قم است.
منبع:روابط عمومی راه آهن قم