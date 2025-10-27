سخنگوی شهرداری تهران در واکنش به گلایه مردم از وضعیت جمع آوری زباله در سطح شهر تهران گفت: در حال مبارزه با فساد مافیای زباله هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - گلایه از وضعیت جمع آوری زباله در سطح شهر تهران روز به روز بیشتر می‌شود و این موضوع در پیام‌های مردمی هم نمود بیشتری پیدا کرده است.

مشاهدات خبرنگار حوزه شهری باشگاه خبرنگاران جوان هم از مناطق مختلف تهران مخصوصا مناطق مرکزی پایتخت این موضوع را نشان می‌دهد که در برخی خیابان‌ها تا ساعات پایانی شب کار جمع آوری زباله انجام نمی‌شود و اطراف سطل‌های زباله پر از زباله‌هایی است که باعث ایجاد بوی نامطبوع شده است و این مشکل در مناطق مختلف علاوه بر زشت کردن چهره شهر، مشکلات بهداشتی هم ایجاد می‌کند.

در نشست خبری امروز سخنگوی شهرداری تهران علت این مشکل را پیگیری کردیم.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در موضوع نظافت شهری هر چقدر کار کنیم کم است و حتما اشکالات و ضعف‌هایی در موضوع جمع اوری پسماند و نظافت شهر وجود دارد و حق با مردم و رسانه‌ها است که باید تلاش بیشتری انجام شود.

وی گفت: اتفاق مهمی در این حوزه در حال انجام است که ابعاد پیچیده و مهمی دارد. در واقع یک کار جراحی جدی مبارزه با فساد بر علیه مافیای زباله در حال انجام است و قرار است تحول جدی در این زمینه اتفاق بیفتد که از گفتن جزئیات بیشتر آن به دلیل ملاحظاتی معذورم.

وی خطاب به پیمانکاران پسماند گفت: شهرداری تهران در این مسیر جدیدی که آغاز کرده به هیچ وجه تعارف ندارد و مسامحه نخواهد کرد و برای مبارزه با فساد برای حل اساسی مساله تا انتها پیش خواهد رفت. احتمالا اعداد و ارقام عجیبی را به زودی خواهید شنید و امیدواریم حل این مساله و مشکل به تمیزی و نظافت بیشتر شهر منجر شود.