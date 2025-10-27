باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درخصوص نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعداد‌های برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

در اجرای بند (۲) ماده (۵) «آیین‌نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» (مصوب جلسه شماره ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور مصوب جلسه ۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ستاد تعلیم وتربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان مشمول آیین‌نامه مذکور می‌رساند:

پس از انجام مراحل ارزیابی مستندات قانونی مربوط به حوزه‌های نه‌گانه، بررسی سوابق تحصیلی و فعالیت‌ها، و ارزیابی شایستگی معلمی و صلاحیت‌های عمومی، نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان اولین دوره پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۴ در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://www.sanjesh.org انتشار یافته است.

ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان، موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌شود:

۱. گزینش نهایی متقاضیان بر اساس نمره شایستگی‌های اختصاصی استعداد‌های برتر ملی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی در سال ۱۴۰۴توسط دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است و صرفا نتیجه پذیرفته‌شدگان از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

۲. کارنامه نهایی متقاضیان مردود و نیز افرادی که به مصاحبه ارزیابی شایستگی‌های عمومی و معلمی دعوت نشده‌اند از طریق سامانه استعداد‌های برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://reg.cfu.ac.ir قابل مشاهده است.

توجه: متقاضیان در صورت هرگونه سوال در خصوص نتایج، بایستی از طریق دانشگاه فرهنگیان پیگیری نمایند.

۳. پذیرفته شدگان نهایی به شرط ثبت نام درمحل قبولی، از زمان اشتغال به تحصیل دانشجوی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش خواهند بود و تابع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی هستند.

۴. پذیرفته شدگان نهایی موظفند از تاریخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۴۰۴ با مراجعه به درگاه دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://cfu.ac.ir، از زمان و نحوه ثبت‌نام خود مطلع شده و اقدام لازم را به‌عمل آورند.

۵. تغییر اولویت، رشته و استان محل خدمت، تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌باشد. پذیرفته‌شدگان نهایی می‌بایست در همان رشته قبولی ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند.

۶. پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند در زمان ثبت‌نام در محل قبولی، اصل مدرک دیپلم با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، قبولی آنان لغو خواهد شد.

۷. اخذ تأییدیه تحصیلی مدرک دیپلم برای همه متقاضیانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ می‌باشد، الزامی است، درغیراینصورت قبولی آنان لغو خواهدشد.

۸. متقاضیانی که در کارنامه اعلام نتایج آنان عبارت «در حال بررسی گزینش» درج شده است، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ به هسته گزینش استان محل سکونت خود مراجعه و مراحل پیگیری را انجام دهند.

۹. متقاضیان آقا نباید در زمان ثبت‌نام مشکل نظام وظیفه داشته باشند. در صورت وجود هرگونه مانع در صدور معافیت تحصیلی یا ترخیص از خدمت سربازی، قبولی فرد لغو خواهد شد.

۱۰. محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی، توسط دانشگاه فرهنگیان استان‌ها در واحد‌های تابعه (دانشکده‌ها) در سطح همان استان تعیین خواهد شد.

یادآوری: در صورتی‌که کلاس پذیرفته شدگان در پردیس محل قبولی به حدنصاب لازم (حداقل ۱۸ نفر) نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان براساس تشخیص خود، نسبت به جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان در سطح دانشگاه‌های فرهنگیان استان‌ها اقدام خواهد نمود. این جابه‌جایی قطعی بوده و پذیرفته‌شدگان حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، قبولی آنان لغو خواهد شد.

۱۱. پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند پس از ثبت‌نام در محل قبولی، گواهی اشتغال به تحصیل (صرفاً در رشته قبولی) خود را به استان محل استخدام حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ارائه نمایند. شهر محل خدمت براساس نیاز توسط اداره‌کل آموزش و پرورش استان تعیین خواهد شد.

۱۲. استعداد‌های برتر ملی پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان که در سال ۱۴۰۴ و یا قبل از آن در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می‌باشند، مجاز به تحصیل همزمان نبوده و بایستی برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان از قبولی قبلی خود انصراف دهند.

۱۳. عدم حضور یا عدم ثبت‌نام در محل قبولی در مهلت مقرر، به هر دلیل، به‌منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و مسئولیت آن صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.

توجه مهم: چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصیل و استخدام در آموزش وپرورش محرز گردد که متقاضی فاقد شرایط وضوابط مندرج در آیین‌نامه بوده و یا مدارک خلاف واقع ارائه نموده است قبولی فرد لغو و بلااثر شده و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت به آموزش و پرورش و دانشگاه محل تحصیل خواهد بود.