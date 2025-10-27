وزارت آموزش و پرورش درخصوص اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو – معلم از استعداد‌های برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۴ اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درخصوص  نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعداد‌های برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

در اجرای بند (۲) ماده (۵) «آیین‌نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» (مصوب جلسه شماره ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور مصوب جلسه ۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ستاد تعلیم وتربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان مشمول آیین‌نامه مذکور می‌رساند:

پس از انجام مراحل ارزیابی مستندات قانونی مربوط به حوزه‌های نه‌گانه، بررسی سوابق تحصیلی و فعالیت‌ها، و ارزیابی شایستگی معلمی و صلاحیت‌های عمومی، نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان اولین دوره پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۴ در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://www.sanjesh.org انتشار یافته است. 

ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان، موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌شود:

۱. گزینش نهایی متقاضیان بر اساس نمره شایستگی‌های اختصاصی استعداد‌های برتر ملی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی در سال ۱۴۰۴توسط دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است و صرفا نتیجه پذیرفته‌شدگان از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود. 

۲. کارنامه نهایی متقاضیان مردود و نیز افرادی که به مصاحبه ارزیابی شایستگی‌های عمومی و معلمی دعوت نشده‌اند از طریق سامانه استعداد‌های برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://reg.cfu.ac.ir قابل مشاهده است.

توجه: متقاضیان در صورت هرگونه سوال در خصوص نتایج، بایستی از طریق دانشگاه فرهنگیان پیگیری نمایند.

۳. پذیرفته شدگان نهایی به شرط ثبت نام درمحل قبولی، از زمان اشتغال به تحصیل دانشجوی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش خواهند بود و تابع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی هستند.

۴. پذیرفته شدگان نهایی موظفند از تاریخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۴۰۴ با مراجعه به درگاه دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://cfu.ac.ir، از زمان و نحوه ثبت‌نام خود مطلع شده و اقدام لازم را به‌عمل آورند.

۵. تغییر اولویت، رشته و استان محل خدمت، تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌باشد. پذیرفته‌شدگان نهایی می‌بایست در همان رشته قبولی ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند.

۶. پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند در زمان ثبت‌نام در محل قبولی، اصل مدرک دیپلم با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، قبولی آنان لغو خواهد شد.

۷. اخذ تأییدیه تحصیلی مدرک دیپلم برای همه متقاضیانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ می‌باشد، الزامی است، درغیراینصورت قبولی آنان لغو خواهدشد.

۸. متقاضیانی که در کارنامه اعلام نتایج آنان عبارت «در حال بررسی گزینش» درج شده است، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ به هسته گزینش استان محل سکونت خود مراجعه و مراحل پیگیری را انجام دهند.

۹. متقاضیان آقا نباید در زمان ثبت‌نام مشکل نظام وظیفه داشته باشند. در صورت وجود هرگونه مانع در صدور معافیت تحصیلی یا ترخیص از خدمت سربازی، قبولی فرد لغو خواهد شد.

۱۰. محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی، توسط دانشگاه فرهنگیان استان‌ها در واحد‌های تابعه (دانشکده‌ها) در سطح همان استان تعیین خواهد شد.

یادآوری: در صورتی‌که کلاس پذیرفته شدگان در پردیس محل قبولی به حدنصاب لازم (حداقل ۱۸ نفر) نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان براساس تشخیص خود، نسبت به جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان در سطح دانشگاه‌های فرهنگیان استان‌ها اقدام خواهد نمود. این جابه‌جایی قطعی بوده و پذیرفته‌شدگان حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، قبولی آنان لغو خواهد شد.

۱۱. پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند پس از ثبت‌نام در محل قبولی، گواهی اشتغال به تحصیل (صرفاً در رشته قبولی) خود را به استان محل استخدام حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ارائه نمایند. شهر محل خدمت براساس نیاز توسط اداره‌کل آموزش و پرورش استان تعیین خواهد شد.

۱۲. استعداد‌های برتر ملی پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان که در سال ۱۴۰۴ و یا قبل از آن در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می‌باشند، مجاز به تحصیل همزمان نبوده و بایستی برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان از قبولی قبلی خود انصراف دهند. 

۱۳. عدم حضور یا عدم ثبت‌نام در محل قبولی در مهلت مقرر، به هر دلیل، به‌منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و مسئولیت آن صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.

توجه مهم: چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصیل و استخدام در آموزش وپرورش محرز گردد که متقاضی فاقد شرایط وضوابط مندرج در آیین‌نامه بوده و یا مدارک خلاف واقع ارائه نموده است قبولی فرد لغو و بلااثر شده و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت به آموزش و پرورش و دانشگاه محل تحصیل خواهد بود.

Iran (Islamic Republic of)
ارشیا
۱۹:۴۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
معلمی شغل انسان‌سازی و تربیت است نباید با معیار پول آنرا سنجید . افتخار میکنم به کسانی که قبول شدند
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۶:۰۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
دیوانه باشد مگر کسی که استعداد بر تر باشد وبرود معلم بشود اون بعد سی سال هم یک پراید هم نمی تونه بخره حقوق معلمان بیخود ترین حقوق تو ایرانه هیچ گونه مزیتی در کنارش نیست حیف نخبه ای که بخواهد معلم بشود البته ا.پ جای کسانی است که از همه جا مونده باشد به ناچار حیف عمر که بخ‌آهی معلم بشوی
Iran (Islamic Republic of)
به تو چه
۲۰:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
همین شغل هم به اسونی نیست آزمون داره وهفت خان رستم پس نتیجه میگیریم که هرکس عاشق میاد ولا برای شغل وکار کاسبی خوب نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلي الله عليه و آله فى حَديثِ المِعراجِ: ... بِالْقائِمِ مِنْكُم اَعْمُرُ اَرْضى بِتَسْبيحى وَ تَقديسى وَتَحليلى وَتَكبيرى وَتَمجيدى، وَبِهِ اُطَهِّرُالأَرْضَ مِنْ اَعْدائى وَ اُورِثُها اَوْلِيائى وَ بِهِ اَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا بِىَ السُّفْلى وَكَلِمَتِىَ الْعُلْيا... [بحارالانوار ، ج 18 ، ص 342.]
پيـامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حديث معراج، از قول خداوند چنين فرمـوده است: به وسيله «قائم» از شما خاندان زمين را آباد مى كنم، با تسبيح[- خدا را تسبيح گفتن و ستودن.]و تقديس و تحليل[-گفتن «لا حول و لا قوة الاّ باللّه ».]و تكبير[- گفتن «اللّه اكبر».]و تمجيد من. و به وسيله او زمين را از دشمنانم پاكسازى مى كنم و اولياى خودم را وارث زمين مى سازم ، و به وسيله او كلام و سخن كافران را پست و پايين و كلام و آيين خودم را برتر و بالاتر قرار مى دهم.


فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى.
حضرت مهدی (عج) :
برای نزدیک شدن ظهور و فرج زیاد دعا کنید به راستی همین دعا فرج شماست.
