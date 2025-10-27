معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: امروز دشمنان با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی به دنبال انتشار اخبار جعلی هستند و مقابله با این تهدیدات نیازمند آگاهی و آمادگی نسل جوان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _  مرتضی حیدری روز دوشنبه در آیین نواختن زنگ آغاز هفته پدافند غیرعامل در مجتمع آموزشی فرهنگی دکتر حسابی قم با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات جدید از جمله جنگ رسانه‌ای و شایعات فضای مجازی گفت: همان‌طور که در دوران کرونا برای در امان ماندن از ویروس‌ها از ماسک استفاده می‌کردیم، امروز نیز باید در برابر ویروس‌های خبری و شایعات، هوشیار باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم تأکید کرد: هرچه آگاهی مردم، به‌ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان نسبت به پدافند غیرعامل بیشتر شود، کشور در برابر تهدیدات مقاوم‌تر خواهد شد و هیچ‌کس جرأت تعرض به این سرزمین را نخواهد داشت.

او همچنین با تبریک روز پرستار و گرامیداشت یاد و نام حضرت زینب (س)، ایشان را الگوی صبر و استقامت دانست و افزود: اگر حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند. امروز درس صبر و مقاومت را باید از ایشان بیاموزیم.

حیدری با قدردانی از دانش‌آموزانی که در این آیین به قرائت قرآن و اجرای سرود ملی پرداختند،عنوان کرد: همین لحظاتی که امروز در کنار هم سپری کردیم، برای شما دانش‌آموزان خاطره‌ای ماندگار خواهد بود. شما آینده‌سازان این کشور هستید و باید از اکنون با مفاهیم مهمی مانند پدافند غیرعامل آشنا شوید.

او در پایان، برای دانش‌آموزان آرزوی موفقیت کرد و گفت: با تلاش، احترام به معلمان و روحیه مسئولیت‌پذیری، آینده‌ای روشن و سرشار از خاطرات زیبا برای خود و جامعه رقم بزنید.

آیین نواختن زنگ آغاز هفته پدافند غیرعامل، صبح امروز با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استان و مدیران کل آموزش و پرورش، جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان در مجتمع آموزشی فرهنگی دکتر حسابی برگزار شد.

پنجم تا یازدهم آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده‌است.

منبع:روابط عمومی استانداری قم

برچسب ها: استانداری قم ، هوش مصنوعی
