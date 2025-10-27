باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سیامند عبدالله‌زاده، مدیرعامل شرکت هواپیمایی، در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که به همت مهندسان و متخصصان صنعت هوایی، نرم‌افزار ایمنی و کنترل کیفی پرواز توسط نیروهای داخلی طراحی شده است. این نرم‌افزار نه تنها سطح ایمنی پروازها در کشور را ارتقا می‌دهد، بلکه به عنوان یک دستاورد فنی در سطح جهانی مطرح شده است.

عبدالله‌زاده با اشاره به اینکه ایران در زمره پنج کشور مطرح در توسعه نرم‌افزارهای تخصصی ایمنی و کنترل کیفی پروازی قرار دارد، افزود: «این دو نرم‌افزار توسعه‌یافته، مستقیماً به ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ایمنی پروازها برای مردم منجر خواهد شد.»

وی تأکید کرد که این محصول پس از طی مراحل توسعه و انطباق کامل با استانداردهای بین‌المللی، موفق به دریافت گواهینامه و گواهی ثبت نرم‌افزار از مرکز مالکیت معنوی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ شده است. این دستاورد نشان‌دهنده توانمندی متخصصان ایرانی در بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های حیاتی در صنعت حساس هوانوردی است.

در همین راستا، مسعود اسکندری، معاون ایمنی و تضمین کیفیت و سرپرست پروژه، در خصوص ابعاد فنی این دستاورد گفت:این سامانه‌ها، منطبق بر الزامات بین‌المللی ICAO Annex 19 و چارچوب‌های State Safety Programme (SSP) و Safety Management System (SMS) طراحی شده‌اند و قابلیت پایش هوشمند و یکپارچه چرخه کامل ایمنی، ممیزی و کنترل کیفیت پروازهای تجاری را فراهم می‌سازند. با اتکا به زیرساخت‌های داده‌محور و تحلیل‌های پیشرفته ریسک، این فناوری بومی مفهوم «حاکمیت ایمنی داده‌محور» (Data-Driven Safety Governance) را در صنعت هوانوردی ایران محقق کرده و وابستگی کشور به نرم‌افزارهای خارجی، به‌ویژه نمونه‌های آمریکایی، را به‌طور کامل مرتفع ساخته است.

این سامانه‌ها، علاوه بر انطباق کامل با الزامات EASA و ICAO، سطح بلوغ ایمنی (Safety Maturity Level) و دقت تحلیل داده‌های پروازی را به شکل چشمگیری ارتقا داده‌اند. این دستاورد تاریخی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یکی از پیشگامان جهانی فناوری ایمنی و کیفیت هوانوردی تثبیت کرده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی صنعت هوایی کشور گشوده است.