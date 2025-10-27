باشگاه خبرنگاران جوان - استاد بزرگ مهدی غلامی اوریی نماینده ایران در مسابقات شطرنج آنماس‌مستر ۲۰۲۵ فرانسه با درخشش در این مسابقات در بخش استاندارد نایب قهرمان و در بخش‌های سریع و برق آسا قهرمان شد.

این مسابقات از ۲۶ مهر تا ۴ آبان (۱۸ تا ۲۶ اکتبر) با حضور شطرنج‌بازانی از ۱۹ کشور در شهر آنماس فرانسه برگزار شد که در بخش سریع غلامی به مقام قهرمانی رسید و نمایندگانی از هند و اوکراین دوم و سوم شدند.

در بخش برق آسا هم شطرنج‌بازان فرانسه پس از غلامی مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

اما در بخش استاندارد شطرنج‌بازی از آمریکا اول شد، غلامی به نایب قهرمانی رسید و نماینده هند رتبه سوم را کسب کرد.