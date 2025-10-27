علیرضا فغانی در فهرست نامزد‌های برترین داوران سال جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون تاریخ و آمار با نزدیک‌شدن به پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، بهترین‌های فوتبال جهان را در بخش‌های مختلف معرفی می‌کند. در ابتدا نامزد‌های بهترین داوران سال جهان معرفی شدند که نام علیرضا فغانی نیز در آن به چشم می‌خورد.

بر این اساس ۲۵ نامزد برترین داور سال جهان در سال ۲۰۲۵ به شرح زیر هستند: 

نام/کشور

کلمنت تورپن/فرانسه
اسپن اسکاس/نروژ
فلیکس سوایر/آلمان
فرانسوا لتسیه/فرانسه
استوان کواچ/رومانی
خوزه ماریا سانچز مارتینس/اسپانیا
مائوریتسیو ماریانی/ایتالیا
مایکل اولیور/انگلیس
ساندرو شارر/سوئیس
اسلاوکو وینچیچ/اسلوونی
سیمون مارسینیاک/لهستان
داریو هررا/ آرژانتین
استبان اوستویچ/اروگوئه
فاکوندو تلو/آرژانتین
ژسوس والنسولا/ونزوئلا
پیرو مازا/شیلی
رافائل کلاوس/برزیل
ویاتون سامپائو/برزیل
سزار آرتورو راموس/مکزیک
ایوان بارتون/السالوادور
داهانه بیدا/موریتانی
مصطفی غوربل/الجزایر
علیرضا فغانی/ استرالیا
عبدالرحمن الجاسم/ قطر
کمپل واگو/نیوزلند

تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۹:۰۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
به امید موفقیت علیرضا فغانی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
وقتی از طرف استرالیا نامزد شده شما چرا این خبر رو منتشر میکنین؟ کسسی که ترک وطن کرده ما هم اونو از ذهنمون پاک کردیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ایشون دیگه برای ما مهم نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
جوایز سیاسی
۴
۵
پاسخ دادن
